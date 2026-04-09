Туроператоры назвали «шуткой» идею праздновать день рождения по номеру региона РФ

Туроператоры назвали «шуткой» идею праздновать день рождения в регионе РФ по числу исполнившихся лет.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Это же шутка. Понятно, что массовым это не станет. Понятно, что это челлендж такой, просто шутка. Ни авиакомпаниям, ни железной дороге поддерживать это не надо. Вдруг вы случайно, когда вам 23 года, окажетесь в Краснодарском крае, тут можно совместить. Но специально бросать всё и из Бурятии ехать в Краснодарский край только потому, что там вам 23 года нужно отметить, конечно, неправильно. Лучше отмечать день рождения у себя дома в кругу своих друзей. Потому что когда вы уезжаете куда-то далеко, друзей-то ваших с вами уже и не будет».

Ранее в соцсетях появился тренд на празднование дня рождения по номеру региона. Так, при исполнении 25 лет едут в Приморье, а 41 год отмечают на Камчатке.