Здравница в Геленджике ускорит сервис бронирования

Санаторий «Русь» из Геленджика сможет улучшить качество услуг для гостей, благодаря современным инструментам, которые предлагает федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

«Туристическая отрасль края продолжает совершенствовать подходы к выстраиванию эффективной системы управления на практике. На сегодня 23 организации сферы туризма уже внедряют передовые практики бережливого производства, адаптированные под специфику курортной отрасли. Чтобы повысить их эффективность, эксперты Регионального центра компетенций делают ставку не только на устранение потерь в процессах, но и на главный ресурс — человека. Вовлечение каждого сотрудника в формирование культуры непрерывных улучшений становится тем управленческим принципом, который превращается в прочное конкурентное преимущество для предприятий и организаций региона», — отметил министр экономики Алексей Юртаев.

Здравница «Русь» предлагает гостям разнообразные профилактические и оздоровительные программы, включающие физиотерапевтические процедуры, грязелечение и спа-услуги. Для повышения эффективности процессов и уровня удовлетворенности гостей команда проекта сфокусировала работу по улучшениям на оптимизации процесса бронирования путевок.

Рабочая группа приступила к обучению, в ходе которого участники ознакомились с ключевыми принципами бережливого производства.

В рамках практической части состоялась деловая игра по сборке штепсельных вилок: она позволила наглядно продемонстрировать применение инструментов бережливого производства и выявить скрытые потери.

Обучение также было посвящено вопросам реализации проектов по улучшениям и внедрению системы 5С. Участники изучили алгоритмы запуска проектов и освоили практические подходы к организации рабочего пространства, направленные на повышение эффективности и безопасности труда.

Ещё один тренинг был посвящен методам картирования потоков и инструменты производственного анализа. Участники изучили подходы к выявлению потерь, а также освоили способы визуализации и анализа текущих операций, что позволит в дальнейшем совершенствовать работу санатория.

«Наш санаторий традиционно славится высоким качеством лечебных процедур и стабильной загрузкой номерного фонда, но даже при таком уровне спроса мы видим необходимость в постоянном развитии. Участие в проекте по повышению производительности труда — это не просто оптимизация процессов, а инвестиция в комфорт наших гостей. Благодаря обучению персонал учится точно видеть скрытые потери и теперь готов вывести эффективность работы здравницы на новый уровень», — прокомментировал генеральный директор санатория «Русь» Гарик Зобян.

Напомним, специалисты РЦК оказывают поддержку предприятиям Кубани в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».