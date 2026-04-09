Куда поехать на майские с детьми в 2026 году

Длинные майские выходные в 2026 году - идеальное время для семейного путешествия. Но важно найти места, где ребенку будет интересно и комфортно, а родителям - не слишком хлопотно и дорого.

В статье ответим на самые популярные вопросы семей с детьми: "Куда поехать с ребенком на майские, чтобы было тепло и не слишком дорого?", "Какие города в России лучше всего подходят для прогулок с коляской?", "Где в мае уже можно купаться с детьми?", а также "Что делать, если на майские не осталось билетов в Сочи?".

Выбрали 10 лучших направлений в России и за рубежом, чтобы вы точно знали, где отдохнуть с ребенком на майские праздники.

Коротко о главном

Лучшие направления в России: Сочи, Калининград, Казань, Суздаль, Липецк и Крым.

Для пляжного отдыха с подогреваемыми бассейнами - Турция (Анталья) и Сочи.

В мае в Европе прохладно, а в Египте уже очень жарко и людно, поэтому лучший вариант пляжного отдыха за рубежом - Турция.

Бронировать отели нужно заранее, иначе цены вырастут на 30-50%.

Бюджетный вариант - Липецк и Коломна (от 30 тыс. руб. на семью).

Топ-10 мест для семейного отдыха

1. Санкт-Петербург: культурная столица для детей всех возрастов

Зоологический музей Санкт-Петербурга // РИА Новости

В начале мая в Петербурге обещают прохладную и нестабильную погоду. Обязательно берите с собой в поездку непромокаемые куртки и сменную обувь.

Можно начать с "Гранд Макет Россия" - самого большого макета страны в мире, где за стеклом реки и города. Следующая остановка - Музей железных дорог на территории бывшего Варшавского вокзала. Паровозы, в которые можно залезать, и интерактивные экраны превращают экскурсию в квест.

Для любителей анатомии и смелых душой - Кунсткамера, но детям до 10 лет там может быть жутковато. Можно заменить ее посещение походом в Зоологический музей: скелеты мамонта и кита впечатляют без мурашек.

Помимо обязательной программы (Эрмитаж и осмотр памятников архитектуры), вам и вашим детям (если они достигли уже подросткового возраста) особенно понравится экскурсия по крышам. Легальные маршруты есть у нескольких туроператоров.

Ее альтернативой может стать ночная прогулка на катере под разводными мостами.

Постарайтесь выделить день на Петергоф, где фонтаны будут работать уже с 25 апреля. Великолепие Большого каскада и "шутихи" произведут впечатление и на детей, и на взрослых. А дорога туда на "Метеоре" (40 минут от центра) сама по себе приключение.

2. Сочи и Адлер: теплое море и горы для активных семей

Аттракцион в парке "Сочи парк" // РИА Новости

В начале мая вода у Черноморского побережья Кавказа прогревается до +17°С. Для детей еще прохладно, но загорать и гулять по набережной - одно удовольствие. Погода солнечная (+20-+24°С), идеальная для прогулок.

Главный козырь Сочи - сочетание пляжа и круглогодичного горнолыжного курорта "Роза Хутор". Поднимитесь на канатной дороге на высоту 1600 метров: там еще лежит снег, можно поиграть в снежки, а с высоты "Роза Пик" (2320 м) открываются захватывающие виды на Кавказский хребет.

Для детей работают веревочные парки, батуты и летние трассы тюбинга.

В Адлере посетите парк "Южные культуры" с японским садом и эвкалиптовой рощей. А главный магнит для маленьких путешественников - "Сочи Парк" (российский аналог Disneyland). Аттракционы разделены по возрасту, и в мае очереди к ним невелики.

Океанариум Sochi Discovery World в Адлере поражает туннелем с акулами. А на дельфинов можно посмотреть в Большом сочинском дельфинарии - представления идут дважды в день.

3. Казань: мультфильмы, чак-чак и аттракционы

Парк "Елмай" на набережной реки Казанки // ТАСС

Начните с посещения Казанского Кремля: белокаменные стены, падающая башня Сююмбике и самая большая действующая мечеть в Европе "Кул-Шариф". Для детей там организуют квесты с поиском артефактов.

Главный хит - детский парк "Елмай" на Кремлевской набережной. Это гигантская площадка с качелями, лабиринтами, водными элементами и амфитеатром. Рядом - Центр семьи "Казан" со смотровой площадкой с обзором на 360° и колесо обозрения "Вокруг света" высотой 65 метров.

В дождливый день отправляйтесь в "Музей чак-чака" - на мастер-класс по приготовлению национального лакомства с чаепитием. Дети обычно в восторге от возможности самим раскатывать тесто.

Казань компактна, транспорт ходит отлично, а еда (эчпочмаки, губадия) понравится даже привередливым гурманам. В начале мая ожидается +15-+20°С, но возможны заморозки по ночам - берите куртки.

4. Калининград и Светлогорск: европейский шарм на берегу Балтики

Сурикат в зоопарке Калининграда // РИА Новости

Купаться в Балтийском море в начале мая комфортно будет далеко не всем (вода +8°С), зато променады - лучшие в стране. В мае здесь почти нет туристов, можно спокойно гулять по набережным и европейским улочкам.

В Калининграде обязательно посетите Музей Мирового океана - здесь настоящие подводные лодки, научно-исследовательское судно "Витязь" и даже марсианский кратер в интерактивном зале. Детям разрешают крутить штурвалы и нажимать на кнопки.

Второй хит - Кафедральный собор на острове Канта, но детям больше понравятся "Фридландские ворота" с коллекцией средневековых рыцарских доспехов (с 10 лет).

Главное развлечение для малышей - Калининградский зоопарк, один из старейших в Европе. Там живут слоны, жирафы, белые медведи и редкий карликовый бегемот. А подростки оценят бункер-музей "Форт № 5" - мрачные подземелья, где шли бои во время штурма Кенигсберга в 1945 году.

Сладкоежкам стоит посетить местный музей марципана, где марципан также делают. Мастер-класс по лепке сладостей входит в билет.

Выезд на Куршскую косу обязателен. "Танцующий лес" (деревья закручены в спирали из-за геомагнитных аномалий) и дюна Эфа высотой 55 метров производят впечатление на детей любого возраста. Можно перед поездкой приобрести недорогие санки для катания по песку - дети будут в восторге.

Завершите поездку в Светлогорске: солнечные часы, старинная водонапорная башня и спуск к морю по канатной дороге.

5. Крым (Ялта, Евпатория, Бахчисарай): весеннее солнце и дворцы

В Бахчисарайском парке "Крым в миниатюре на ладони" представлена миниатюра Симферопольского железнодорожного вокзала // РИА Новости

В мае Крым цветет: глицинии, розы, маки. Море еще холодное (+13-+16°С), да и солнце греет еще не по-летнему (+22°С). Будьте также готовы к перебоям с электричеством в горах и небезупречным дорогам.

В Ялте - зоопарк "Сказка" и Поляна сказок (скульптуры героев из мультфильмов в натуральный рост).

Евпатория - официальная детская здравница России. На местных пляжах мелкий песок и пологое дно, а в мае вода прогревается быстрее, чем на южном берегу. Есть аквапарк "У Лукоморья" (открыт с 1 мая, вода подогревается) и дельфинарий.

Из культурной программы рекомендуется к посещению Ханский дворец в Бахчисарае ("Фонтан слез" и тайные ходы) и находящийся в этом же городе парк "Крым в миниатюре на ладони" (57 копий дворцов и крепостей). На юго-востоке от Бахчисарая - пещерный город Чуфут-Кале.

6. Суздаль и Владимир: путешествие в русскую сказку

Суздаль, Рождественский собор, внутреннее убранство. Златые врата // Российская Газета

В Суздале в начале мая - почти полное отсутствие очередей. Поселитесь в гостевом доме на Рождественской улице - дети будут в восторге от русской печки и чая из самовара. Еда простая, но аутентичная: шаньги, сбитень, квас.

Главные объекты: Суздальский кремль (Золотые врата собора, старинные иконы) и Музей деревянного зодчества - избы, мельницы и церкви, привезенные со всей области. Там готовится к открытию к майским праздникам новая экспозиция "Замки и ключи".

Самый детский музей - "Щурово городище", созданный на основе декораций к фильму Павла Лунгина "Царь". Можно пострелять из лука, попробовать помахать мечом, погладить козу. Недалеко - Музей восковых фигур.

Соседний Владимир (30 км от Суздаля) знаменит памятниками архитектуры, среди которых Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. На каменных стенах последнего есть и животные, и даже герои древнегреческих мифов. Дети с увлечением ищут и угадывают разных зверей и райских птиц.

Среди других детских достопримечательностей - Планетарий, один из лучших в России, где показывают полнокупольный фильм про черные дыры. А также Музей ложки, где их более 37 тыс. из 165 стран мира.

7. Коломна: "сладкий" выезд на 1-2 дня из Москвы

Музей Пастилы в Коломне // Российская Газета

Если ехать из Москвы - всего 2 часа на электричке с Казанского вокзала, и вы в городе, где пахнет пастилой и калачом. В мае в Коломне зелено, а туристов меньше, чем в Суздале.

Главный магнит для сладкоежек - музей "Коломенская пастила". Это не просто экспозиция, а представление в купеческой гостиной. Детям наливают чай из самовара, дают пробовать пастилу и рассказывают истории. Попасть сюда можно только по предварительной записи.

Второй гастрономический хит - музей "Калачная". Здесь показывают, как выпекали калачи с зажаристой "губой". Дети сами лепят калачи и получают их в награду. Оба музея интерактивны, заскучать не дадут.

Но Коломна - это не только еда: кремль XVI века с Маринкиной башней (там держали в заточении жену Лжедмитрия) и Соборная площадь. Детям 7-12 лет очень нравится экскурсия-квест "Тайны коломенского кремля" с поиском клада.

8. Липецк и Кудыкина гора: огнедышащий дракон и бюджетный отдых

Кудыкина гора (сафари-парк) в Липецкой области // Российская Газета

В 40 км от Липецка находится парк "Кудыкина гора" - место, где "живут" Змей Горыныч ("настоящий" огнедышащий робот-дракон высотой 15 метров и с размахом крыльев около 600 м²) и другие арт-объекты из дерева и металла. А также лошади, овцы, верблюды, ламы и другие милые животные.

Вход в парк бесплатный, экскурсии и катание на лошадях - за деньги. Здесь можно снять номер, но обойдется он дороже, чем в городе.

В пятницу, в выходные и в праздники в 18:00 дракон извергает пламя - зрелище, от которого дети в восторге. В остальное время можно кататься на лошадях, "общаться" с домашними животными (в том числе "оранжевыми овечками").

Одной из главных детских достопримечательностей Липецка является городской зоопарк, где содержатся редкие виды хищников - сервалы и ягуары. Также не пропустите Комсомольский пруд с фонтанами и парк Победы с гигантскими качелями и другими аттракционами.

9. Псков и Изборск: крепости и легенды для школьников

Экспозиция "Летопись древнего города Изборска" в доме купца Анисимова, Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Изборск" в Изборске Псковской области // Российская Газета

Если ваш ребенок - фанат истории, замков и рыцарей, везите его в Псковскую область. Псковский кром (кремль) - одна из крупнейших европейских крепостей. Крепость со стенами шестиметровой высоты производит сильное впечатление на мальчишек 8-14 лет.

Внутри - вечевая площадь, Троицкий собор, Приказные палаты и пороховые погреба. Сотрудники музея-заповедника предлагают посетителям экскурсии-квесты, посвященные историческим загадкам Псковского кремля.

В 30 км от Пскова - Изборская крепость (XIV век). Она стоит на берегу Городищенского озера, башни целы, можно залезть на стену. Рядом - Словенские ключи: 12 родников с чистейшей водой, которая считается святой.

А еще в Изборске есть музей "Дом купца Анисимова". Но фактически его экспозиция рассказывает обо всей истории Изборска со времен легендарного князя Рюрика примерно до XVIII века.

В мае здесь еще прохладно (+15-+18°С), но солнце светит почти всегда. Дороги хорошие, туристов мало. Еда в кафе бюджетная и сытная (псковские рыжики, снетки). За 4 дня можно объехать все крепости: Печоры (Свято-Успенский монастырь), Остров (крепость на острове посреди реки), Порхов.

10. Зарубежье с детьми на майские: Турция

Аквапарки, мини-клубы и анимация в отелях "все включено" - идеальный вариант для детского отдыха // iStock

Бюджетно и без виз. В мае Турция еще не очень жаркая (+24-+26°С), море +20-+22°С, отели еще не подняли цены до летнего уровня.

Лучший выбор для детей - отели системы "ультра все включено" с аквапарками, мини-клубами и анимацией.

Что делать вне отеля: экскурсии на рафтинг по реке Кепрючай (с 7 лет), парк "Сады Кепез" в Анталье с канатной дорогой и контактным зоопарком, "Динопарк" в Анталье (движущиеся динозавры в натуральную величину). Для подростков - погружение с аквалангом в бухте Кириш (с инструктором).

Главный плюс Турции в мае - отсутствие духоты. Дети гуляют целый день, не прячутся в номере. Минус: перелет (4 часа) и трансфер могут утомить малышей до 4 лет. Кроме того, некоторые аквапарки закрыты до 15 мая.

Цена на двоих взрослых с ребенком на неделю в мае 2026 года от 80 тысяч рублей (перелет + отель 4*). Экскурсии также еще не очень дороги.

Какой отдых выбрать?

Сценарий Куда поехатьПочему именно сюдаЕдем впервые с ребенком (3-6 лет) Коломна, СуздальНет перелета, короткая дорога, много мастер-классовХотим купаться в бассейне Сочи (отели, где есть бассейны с подогревом), Анталья Теплая погода и подогреваемые детские бассейныШкольник (10-14 лет) любит историю Псков, Калининград, КазаньКрепости, форты, археологияБюджет строго ограничен (до 30 тыс. руб.)Липецк, Рязань, Тула Интересные музеи и достопримечательности, бюджетные кафеСлучился форс-мажор и ничего не забронировано Подмосковье (Парк "Кочевник"), Калужская область ("Этномир")Можно уехать на машине без билетов, много отелей "в последний момент"

Сколько стоит семейный отдых на майские в 2026 году

Дорога: покупайте билеты на поезд заранее; используйте кэшбэк и бонусы РЖД. В плацкарте выбирайте верхние полки - дешевле на 20%. Летайте лоукостерами. Если едете на автомобиле, бронируйте гостиницы с бесплатной парковкой (в Суздале и во Пскове это важно).Жилье: вместо отеля ищите апартаменты с кухней (экономия до 30%); бронируйте на Avito, Ostrovok или "Суточно.ру" с фильтром "Семейный номер". В Суздале и Коломне это дешевле отелей на 30%. Бронируйте номера с 3 по 7 мая, а не с 1 по 5 - цены ниже на 20% после пиков.Питание: берите с собой перекусы в дорогу (печенье, йогурты, фрукты) - в поездах и аэропортах цены в 2 раза выше. Обедайте в столовых при музеях - там дешево и атмосферно. Избегайте кафе на главных туристических улицах - через 2 квартала цены упадут на 30-40%.Экскурсии: покупайте билеты онлайн на сайтах музеев (дешевле кассы на 10-20%). Покупайте комплексные билеты (CityPass в Санкт-Петербурге - 3 000 руб. взрослый, 1 500 руб. детский на 20 музеев). Берите аудиогиды вместо экскурсовода (200 руб. против 2 000 руб.).

Скрытые платежи и ошибки при бронировании

Скрытые платежи:

курортный сбор (в Санкт-Петербурге - 100 руб./сутки с взрослого, в Крыму и Сочи - 30 руб./сутки, в Турции - туристический налог 2% от стоимости номера);депозит на инциденты (в отелях 4-5* берут 5 000-10 000 руб. залога, возвращают через 14 дней);

платный Wi-Fi (в некоторых гостевых домах Суздаля - 200 руб./час), парковка (в центре Калининграда - 300 руб./час, у отеля может быть платная).

Ошибки:

Покупка авиа- и железнодорожных билетов на предпраздничные, праздничные и постпраздничные даты в последний момент (переплата минимум вдвое и плохой выбор).Отсутствие проверки режима работы музеев в праздники (1-2 и 8-9 мая в них в России можно не попасть).Бронирование места проживания слишком далеко от важных для вас объектов (потеря времени и денег, усталость вместо отдыха).Отсутствие проверки наличия детской кроватки в отеле (придется доплачивать).Отсутствие страховки на детей в России (в Турции страховка обязательна); в итоге даже не очень опасная травма влетает в копеечку.

Полный чек-лист подготовки к поездке с ребенком

Распечатайте этот список и отмечайте галочками за 1-2 недели до майских.

Документы:

свидетельства о рождении или паспорта детей (оригиналы и копии);паспорта родителей (для визы в Турцию загранпаспорта должны действовать не менее 4 месяцев после возвращения);

полисы ОМС;

медстраховки (добровольные в РФ, обязательные для Турции);

справки для бассейна;медицинские рецепты (при наличии заболеваний);

обязательные медстраховки на детей и взрослых;

нотариально заверенное согласие (если ребенок едет за рубеж с одним родителем).

Деньги:

наличные (от 10 тыс. руб. на карманные расходы и чаевые в зависимости от продолжительности путешествия и на случай сбоев интернета);

карта "Мир" (для России и некоторых зарубежных стран);карта UnionPay или Visa от российских банков (для Турции).

Аптечка:

жаропонижающее;пластыри;

пантенол (от солнечных ожогов);капли в нос;от укачивания;

антигистаминное;сорбенты;

зеленка/йод;солнцезащитный крем SPF 50+ (для Крыма и Турции);

репелленты от клещей (Суздаль, Псков, Калининград).

Гигиенические принадлежности:

влажные салфетки (1-2 упаковки);

антисептик;подгузники и одноразовые пеленки (если нужны).

Питание в дорогу:

бутилированная вода;

йогурты питьевые (в термосумке);

бутерброды с сыром и курицей;

нарезанные овощи (морковь, огурец);

яблоки и бананы;термос с чаем или компотом;

детское пюре (от 1 года);

детское печенье;

детские смеси и каши (для малышей - с собой в контейнере);

стерилизованные баночки с пюре (при необходимости).

Часто задаваемые вопросы

Куда поехать с ребенком в мае 2026 года, чтобы точно купаться в море?

Для гарантированного купания с детьми в мае 2026 года подойдет Турция. В России и Европе море еще прохладное, а в Египте уже очень жарко.

Нужен ли загранпаспорт для ребенка при поездке в Калининград?

При перелете самолетом он не нужен, а при поездке на поезде или автобусе - обязателен (как и для взрослого), так как пересекаются границы Литвы и Беларуси.

Какие отели в Сочи с подогреваемым бассейном и детским клубом работают в мае?

В мае в Сочи работают несколько таких отелей. Среди популярных вариантов - Alean Family Sputnik, Mantera Resort&Congress и "Дивный".

Где дешевле всего отдохнуть на майские с семьей из Москвы?

В РФ самые бюджетные направления - Беларусь и Калининград (для семьи из трех человек цены от 60 тыс. и 80 тыс. руб. соответственно).

Какие туры с детьми на майские предлагают туроператоры в 2026 году?

На майские праздники 2026 года туроператоры (Coral Travel, Tez Tour, Intourist) предлагают семейные туры в Турцию (Аланья, Анталья, Бодрум) по системе "все включено", а также разнообразные туры по России (Калининград, Сочи, Карелия, Санкт-Петербург, Кавказ).

Что делать, если на майские все билеты распроданы?

Используйте мониторинг возвратов на официальных сайтах, проверяйте билеты у официальных перекупщиков, ищите альтернативные маршруты (поезда с пересадками, автобусы) или рассмотрите менее популярные направления.

Заключение