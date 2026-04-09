Турист получит от глэмпинга 250 тысяч рублей после нападения тигра

В Хабаровском крае суд обязал глэмпинг выплатить компенсацию туристу, пострадавшему в результате нападения тигра. Об этом сообщает РАПСИ.

Инцидент произошел 14 декабря 2024 года на территории базы отдыха, расположенной в границах национального парка. Вечером семья направлялась к банному чану, установленному на открытой площадке неподалеку от домика. По дороге на главу семейства внезапно напал тигр, выбежавший из лесного массива, примыкающего к территории комплекса, и повалил мужчину на землю.

На крики пострадавшего оперативно отреагировал сотрудник глэмпинга: он сумел отпугнуть хищника при помощи фонаря и оказал первую помощь. В результате нападения мужчина получил множественные травмы, включая рваные раны и перелом ребра.

Как установил Индустриальный районный суд Хабаровска, принятые администрацией меры безопасности оказались недостаточными для защиты отдыхающих. Наличие ограждений и предупреждающих знаков не позволило предотвратить происшествие, повлекшее причинение вреда здоровью и моральные страдания.

Суд постановил взыскать в пользу пострадавшего 250 тыс. руб. Дополнительно удовлетворены требования о компенсации морального вреда супруге и детям туриста, ставшим свидетелями нападения.

Решение вступило в законную силу и сторонами не обжаловалось.