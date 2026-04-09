«Аэрофлот» предложил туристам хорошие цены на майские праздники

«Аэрофлот» предложил туристам скидки до 30% для рейсов по России. Акция действует на достаточно ограниченный период – с 13 апреля по 4 июня. Скидку пообещали сделать на 100 направлений, но не на все даты, конечно. Редакция TourDom.ru решила проверить, есть ли что-нибудь на тех маршрутах, что популярны у туристов.

Авиакомпания заявила, что в распродаже участвует направление Москва – Сочи. Дешевле всего можно улететь в ближайшие дни – от 4,2 тыс. без багажа в одну сторону. Round trip с возвращением на следующей неделе получится взять за 8,4 тыс. Но это дороже, чем у других перевозчиков, – от 2,1 тыс. есть варианты one way у «Победы», NordStar, да и на отдельные вылеты нацперевозчика на агрегаторах можно найти предложения в районе 2,6 тыс.

В мае (начиная с 2-го числа) есть билеты за 5,1 тыс. в обе стороны. Этот вариант туда-обратно является самым выгодным. Даже у «Победы» цены в районе 11,6 тыс. «Уральские авиалинии» и S7 стремятся к 15 тыс. и выше. Подчеркнем: улететь на все майские праздники за такие деньги, конечно, не удастся, но захватить часть их можно – если сдвинуть вылеты с самых пиковых дат.

Единственный вариант дешево улететь на море из Москвы в начале лета – 2 июня от 8,9 тыс. Это снова самый низкий чек. У «Победы» – 9,1 тыс., Utair – 9,8 тыс.

Направлении Москва – Петербург тоже заявлено в акции. Можно недорого отправиться в культурную столицу на вторые майские праздники. Если взять курс на берега Невы на день раньше – round trip обойдется от 8,6 тыс. Ближайшие альтернативы – 10–12 тыс. у «Азимута» и Utair. А если повыбирать из утренних вылетов 9 мая, тогда поездка обойдется примерно в 10 тыс. В любом случае будет дешевле, чем другими перевозчиками: у S7 и «Победы» – 12–13 тыс. Да и на «Сапсане», в котором эконома давно нет, тоже будет дороже.

Петербуржцам также предложили слетать в Калининград. С захватом майских можно найти вариант от 11,8 тыс. за перелет туда-обратно 5–12 мая. Smartavia, «Победа» и Nordwind предлагают примерно на тысячу-полторы дороже.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» предложил слетать в Турцию за 20 тыс. на майские праздники.