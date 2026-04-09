В Госдуме снова заговорили о возвращении туристического кешбэка

Депутат Госдумы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой восстановить программу туристического кешбэка, предложив в приоритетном порядке распространить ее на семьи с детьми.

По его словам, туротрасли необходимы дополнительные меры государственной поддержки. В частности, возврат части средств за путешествия мог бы снизить финансовую нагрузку на семьи, для которых расходы на отдых остаются наиболее ощутимыми.

Парламентарий отметил, что внутренний туризм обладает значительным потенциалом для стимулирования экономики. Однако, несмотря на общее увеличение числа поездок по стране, сегмент семейного и детского отдыха демонстрирует снижение спроса. Основной причиной он назвал рост стоимости туристических услуг, делающий такие поездки менее доступными для родителей.

Отдельно Сергей Миронов предложил возобновить практику кешбэка на путевки в детские лагеря. По его словам, цены в этом сегменте ежегодно увеличиваются на 15–20%, что приводит к сокращению числа детей, имеющих возможность воспользоваться организованным отдыхом.