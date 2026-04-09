ФАС не видит проблем с ценами на авиабилеты по России

Ситуация с тарифами на внутренние авиаперевозки в России остается стабильной, а стоимость билетов находится под постоянным контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский.

© tourdom.ru

По его словам, ключевой задачей остается обеспечение доступности перелетов внутри страны. ФАС регулярно отслеживает цены на билеты экономкласса: в еженедельный мониторинг включено около 150 направлений, а в периоды выходных и праздничных дней – более 300 маршрутов.

Максим Шаскольский уточнил, что на рынке действует система динамического ценообразования, однако значительного числа жалоб со стороны пассажиров не фиксируется. В целом, по оценке службы, обстановка на рынке остается спокойной.

Ранее депутаты Государственной думы обратились в ФАС с просьбой проверить, не происходит ли роста цен на наиболее востребованных внутренних направлениях, особенно туристических, в преддверии майских праздников.