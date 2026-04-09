ФАС не видит проблем с ценами на авиабилеты по России
Ситуация с тарифами на внутренние авиаперевозки в России остается стабильной, а стоимость билетов находится под постоянным контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский.
По его словам, ключевой задачей остается обеспечение доступности перелетов внутри страны. ФАС регулярно отслеживает цены на билеты экономкласса: в еженедельный мониторинг включено около 150 направлений, а в периоды выходных и праздничных дней – более 300 маршрутов.
Максим Шаскольский уточнил, что на рынке действует система динамического ценообразования, однако значительного числа жалоб со стороны пассажиров не фиксируется. В целом, по оценке службы, обстановка на рынке остается спокойной.
Ранее депутаты Государственной думы обратились в ФАС с просьбой проверить, не происходит ли роста цен на наиболее востребованных внутренних направлениях, особенно туристических, в преддверии майских праздников.