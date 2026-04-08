МВД выплатит туристам все расходы на сорвавшуюся поездку в Таиланд

Центральный районный суд Тюмени рассмотрел иск местной жительницы к МВД России о возмещении убытков за несостоявшуюся поездку за границу и встал на сторону туристов.

Инцидент произошел в аэропорту Екатеринбурга. Семья собиралась вылететь на отдых в Таиланд, однако при прохождении пограничного контроля в Кольцово сотрудники изъяли загранпаспорт ребенка. Причиной стала техническая ошибка в машиночитаемой строке документа: его признали непригодным для использования.

В результате туристы были вынуждены отказаться от поездки. Туроператор удержал свои фактически понесенные расходы (ФПР) на организацию тура – 184 тыс. руб.

Мать ребенка обратилась в суд с требованием взыскать с МВД стоимость несостоявшегося путешествия, расходы на железнодорожные билеты до аэропорта, госпошлину, а также компенсацию морального вреда. Иск удовлетворили полностью: причитающаяся к выплате сумма составила 220 тыс. руб.

Ответчик не согласился с решением и подал апелляцию. Однако Тюменский областной суд оставил вердикт первой инстанции без изменений.

Исковое заявление по делу было подготовлено юридическим агентством «Персона Грата». Как рассказал его основатель Георгий Мохов порталу TourDom.ru, случаи, когда граждане выигрывали у МВД процессы, связанные с техническими ошибками при изготовлении загранпаспортов, нередки. Однако ведомство всегда оспаривает иски в апелляции, и так как выплаты предстоят из госбюджета, вторая инстанция обычно снижает суммы, определенные решением первой. Порой к возврату и вовсе присуждают лишь размер госпошлины, внесенной при оформлении паспорта. Здесь же предписано компенсировать все убытки туристов из-за сорвавшейся не по их вине поездки: полную стоимость тура и расходов на дорогу до аэропорта.