Россиянке не дали улететь на отдых с крестом на шее

Россиянка столкнулась с проблемой при вылете из Уфы в Хургаду. Таможенников очень заинтересовал нательный крест, который женщина собиралась взять с собой на отдых. Инспекторы посчитали, что распятие может представлять собой культурную ценность.

Сама туристка пояснила, что крест – это семейная реликвия, которая досталась ей от бабушки. Продавать его за границей никто не собирался. Тем не менее таможенники изъяли распятие для дальнейшей экспертизы и завели административное дело.

По возвращении в Россию женщина попросила передать все бумаги в Тюмень, по месту ее постоянного проживания. В таможне возражать не стали.

Экспертиза установила, крест был изготовлен в XVIII веке методом литья и относится к религиозным предметам, созданным более 50 лет назад. В соответствии с действующими нормами вывоз подобных изделий допускается только при наличии разрешительных документов и обязательном декларировании.

Сама туристка признала, что не была осведомлена о требованиях законодательства. В результате ей вменили нарушения по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении установленных запретов и ограничений.

Стоимость изделия оценили примерно в 2,5 тыс. руб. Суд назначил женщине административный штраф, однако принял решение не конфисковывать крест, так что семейная реликвия была возвращена владелице.