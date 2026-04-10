Киты популярнее северного сияния: в Заполярье открывается сезон

В Мурманскую область каждый год приезжают тысячи туристов в надежде увидеть китов. Кто-то хочет увидеть хотя бы спину животного, а кто-то надеется застать прыжок из воды и фонтан. Новый сезон морских прогулок уже на подходе - aif.ru выяснил, чего ждать в этот раз.

Киты становятся популярнее северного сияния, делится аттестованный гид Владимир Онацкий. Раньше путешественники в первую очередь стремились увидеть северное сияние, а теперь мечтают о водном шоу. Совместить оба зрелища - настоящая мечта, но удается это редко: сезон сияний длится с сентября по май, а киты чаще всего появляются у побережья весной и летом.

Киты "гастролируют" и приходят к побережью Кольского полуострова без четкого расписания: их маршруты зависят от косяков мойвы, песчанки или сельди. Малые полосатики же обитают в Баренцевом море почти круглый год, но нередко держатся далеко от берега, из-за чего их поиски во время морских прогулок затягиваются.

Ученые давали оптимистичный прогноз на весну 2026 года: ожидалось, что обилие рыбы привлечет и китов. Предположение подтвердилось, так как уже в конце марта появились сообщения о встречах с финвалами и малыми полосатиками неподалеку от Териберки.

По словам президента ассоциации "Кольский туризм" Елены Лановой, объем бронирований до середины июля уже сопоставим с общим показателем за весь прошлый сезон. Она подчеркивает, что шанс увидеть кита в Мурманской области весьма высок.

Сезон 2026 года обещает быть особенным: в марте Мурманская область утвердила самые комплексные в стране правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами в Баренцевом и Белом морях. Нормы касаются не только судовых прогулок, но и фридайвинга, снорклинга (плаванье с трубкой), использования беспилотников и вертолетных полетов.

Министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор отмечает, что инициатива продвигает идею ответственного туризма. Автор проекта гражданской науки "Киты Териберки" Татьяна Ефремова добавляет, что капитаны все чаще соблюдают безопасную дистанцию и останавливают суда при встрече с китами, помня о рисках травм от судовых винтов.

Многие гиды и капитаны и раньше следовали рекомендациям ученых (например, избегали ситуаций, когда судно могло отсечь китенка от матери). При этом новые правила вряд ли кардинально что-то изменят, считает Онацкий - ответственные участники рынка и так действуют грамотно, а те, кто не следовал советам, так и продолжат нарушать. К тому же поведение китов непредсказуемо - даже при строгом соблюдении правил животное может неожиданно вынырнуть рядом с судном.

Также стоит взять во внимание завышенные ожидания туристов. Гости мечтают не просто увидеть плавник вдалеке, а застать эффектные сцены: горбатого кита, выпрыгивающего в паре метров от судна, хоровод белух, прыжки дельфинов и даже редких косаток. Чтобы угодить таким запросам, некоторые гиды ведут себя агрессивно - окружают кита десятками судов или подплывают слишком близко, подвергая животных опасности.

Поэтому важно, чтобы у туристов были адекватные ожидания, заключает Лановая. Например, помнить, что апрель - месяц с капризной погодой и из-за этого выход в море может сорваться. Или кит, даже если появится рядом, вовсе не обязан устраивать представление.

Кроме того, недобросовестные гиды формируют завышенные ожидания у туристов: выкладывают видео находящегося рядом с кораблем кита, не упоминая, что это редкость или обещают гарантированное наблюдение за китами даже зимой, когда их у Териберки обычно нет.

С 2022 года китов регулярно замечают у берегов Териберки (или в других местах, но менее популярных). Однако круглогодичного присутствия китов у Кольского полуострова не бывает, а ученые считают, что из за изменения климата киты будут появляться еще реже. Старший научный сотрудник Кандалакшского заповедника Алексей Ежов сообщает, что, если вода потеплеет, рыба уйдет в более холодные воды, а вслед за ней сместятся и киты. Уже похожее было в 2024 году: из за потепления норвежских вод молодь сельди направилась в более прохладные акватории, включая воды у Кольского полуострова.