Россияне расхотели отдыхать на праздниках

Россияне расхотели отдыхать на майских праздниках и стали меньше интересоваться поездками — количество соответствующих поисковых запросов в марте сократилось в два раза в сравнении с тем же периодом в 2025 году. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на данные «Яндекс Wordstat».

Кроме того, количество запросов на туры на майские праздники снизилось в 2,5 раза. Сообщается, что на это повлияли как кризис на Ближнем Востоке, так и производственный календарь. В 2026 году россиян ждет только два периода отдыха по три дня.

Уточняется, что спрос на авиабилеты с 1 по 11 мая также снизился на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. При этом представители сервиса онлайн-бронирования путешествий Level Travel заявили, что доля краткосрочных поездок до шести дней, наоборот, выросла.

