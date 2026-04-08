В России запустили посадку в поезда по биометрии

В России начали тестировать сервис посадки в поезда по биометрии «Мигом». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Он будет работать в поездах скоростного сообщения РЖД на начальных станциях маршрутов Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород. Новая опция позволяет подтвердить личность с помощью биометрических данных прямо при входе в вагон. Проверка проходит на портативном устройстве проводника. При этом у пассажира остается выбор: использовать привычный документ или новый способ идентификации.

Чтобы подключиться к сервису, нужно заранее оформить подтвержденную биометрию. Сделать это можно в центрах обслуживания или с помощью услуги выездной регистрации, которую предоставляют некоторые банки.

Несмотря на запуск технологии, на этапе пилотной эксплуатации бумажный документ, данные которого использовали при покупке билета, все равно нужно брать с собой.

Тестовый запуск позволит понять, насколько такой формат удобен на практике и готов ли он к более широкому применению на железной дороге.