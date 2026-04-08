Биометрию распространят на авиапассажиров уже летом

Отработка технологии посадки пассажиров с помощью биометрии на железнодорожном транспорте позволит применять ее и на авиарейсах, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

© Российская Газета

По словам министра, "Аэрофлот" совместно с Министерством цифрового развития, Центром биометрических технологий, аэропортами Пулково и Шереметьево участвует в эксперименте по внедрению биометрии, который охватывает весь процесс прохождения пассажира - от регистрации на рейс до посадки в воздушное судно.

"Ожидаем, что первые пассажиры смогут испытать новый сервис уже летом. Основная цель пилотного проекта - в оценке всех аспектов транспортной безопасности и выработке оптимального клиентского пути. По итогам пилотирования будет принято решение о возможности масштабирования данной технологии", - сказал Никитин.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о запуске в пилотном режиме биометрического сервиса посадки на поезда "Мигом". Он отметил, что данный сервис позволяет повысить как безопасность перевозок, так и качество обслуживания пассажиров.