Антимонопольщиков призвали проверить цены на авиабилеты перед майскими праздниками

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым в среду, 8 апреля, обратились к Федеральной антимонопольной службе с просьбой проверить стоимость авиабилетов по самым популярным внутренним направлениям в преддверии майских праздников.

По мнению парламентариев, необходимо проверить, не происходит ли на отдельных датах и направлениях необоснованное завышение цен на перевозки, соответствует ли динамика тарифов утвержденной коммерческой политике авиакомпаний и требуется ли в этой сфере применение антимонопольных мер.

Авторы обращения напомнили, что у ФАС уже есть практика контроля стоимости авиабилетов в периоды повышенного спроса. Так, в декабре 2023 года служба обратила внимание авиакомпаний на тарифы в новогодние праздники, и по итогам этой работы в продаже появились билеты по сниженным ценам.

— Считаем целесообразным в преддверии майских праздников провести дополнительную проверку возможного роста цен на авиабилеты, — цитирует обращение РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому перевозчики не смогут повышать цены на билеты за 72 часа до вылета. Такая инициатива поможет сэкономить россиянам, которым необходимо срочно совершить поездку. Законопроект может вступить в силу уже 1 сентября.