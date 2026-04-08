Туристический налог принес муниципалитетам Забайкалья более 8 млн рублей

В 2025 году бюджеты муниципальных образований Забайкальского края, где действует туристический налог, пополнились более чем на 8 млн рублей. Сбор введён в 18 территориях, а его ставка варьируется от 1 до 2% при установленной минимальной сумме в 100 рублей за сутки проживания.

© runews24.ru

По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, на 1 января 2026 года туристический налог действует в 18 муниципальных образованиях Забайкальского края, включая сельские и городские поселения. В большинстве округов установлена ставка 2%.

Ставка в размере 1% применяется в Чите и Хилокском округе. С 1 апреля 2026 года такой же размер налога вводится в Могойтуйском и Петровск-Забайкальском округах.

В пресс-службе УФНС напомнили, что размер туристического налога не может быть ниже минимальной величины. Она определяется как произведение 100 рублей и количества суток проживания гостя на территории муниципалитета.