Пассажира сняли с авиарейса из-за долгов по алиментам

В аэропорту Кольцово сняли с рейса в Москву пассажира с крупной задолженностью. Как сообщили в службе судебных приставов, общая сумма его долгов превысила 16 млн руб.: свыше 1 млн он не выплатил на содержание ребенка, еще около 15 млн частным кредиторам.

По данным ведомства, должник длительное время уклонялся от исполнения обязательств: официального места работы не имел, по адресу регистрации не проживал и на вызовы приставов не реагировал. В связи с этим его объявили в розыск. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что мужчина приобрел билет на рейс Екатеринбург – Москва.

В день вылета сотрудники службы вместе с транспортной полицией провели проверку пассажиров и выявили разыскиваемого. В результате он был снят с рейса, который отправился без него.

Мужчину доставили в отделение судебных приставов в Качканаре для оформления процессуальных документов. Там он сообщил, что зарабатывает на ремонте квартир в Москве и фактически проживает в центре столицы, однако официально не трудоустроен.

В отношении задержанного составлен административный протокол за неуплату алиментов, а также возбуждено уголовное дело по факту злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.