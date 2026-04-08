Туроператоры рассчитывают на восстановление спроса на Дагестан к лету

Туристы аннулируют туры на ближайшую неделю в Дагестан, который борется с последствиями аномально сильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

© Российская Газета

По словам экспертов, о турпоездках в регион речь сейчас не идет. Новых продаж на апрель почти нет. Однако интерес к турпутевкам на май и в целом на летний сезон сопоставим с прошлогодними показателями.

Как отметил член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин, темпы бронирования туров в республику за последнюю неделю замедлились на 40 процентов. Спрос сместился на лето, начиная с 1 июня. Аннуляции поступают от туристов, которые должны были заезжать в Дагестан на текущей неделе, их уже около 40 процентов от общего объема. В целом, по мнению эксперта, в регионе пока низкий сезон, поэтому влияние природной стихии на годовой турпоток будет небольшим.

Как отметила представитель отрасли Оксаны Булах, временное охлаждение спроса не должно оказать значительного влияния на летние продажи. Часть туристов взяла паузу, ожидая новых сообщений о ситуации в республике. При этом интерес к направлению сохраняется. Так, каждый день поступают новые бронирования экскурсионных туров и пляжных отелей на лето. Объекты размещения готовятся к приему туристов в высокий сезон.

"Даже если туристы решат аннулировать брони, мы найдем, что им предложить: ту же Анапу и курорты Азовского моря. Объемы бронирования по республике снизились на 10 процентов, но спад начался задолго до наводнений. Предполагаем, это связано с тем, что туристы, год назад вместо Анапы отдыхавшие в Дагестане, предстоящим летом как раз и вернутся в Анапу", - подчеркнула директор одной из туристической компании Евгения Кизей.

По словам еще одного представителя туриндустрии Умара Айдинова, вторая волна паводка в республике сильно усложнила ситуацию в регионе, где появились проблемы с дорогами и водой.