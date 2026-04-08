Проект аэропорта Шерегеша будет готов этим летом

Проектирование аэропорта рядом с горнолыжным курортом Шерегеш в Кемеровской области завершат в III квартале 2026 года. После этого план направят на дальнейшие этапы согласования и реализации. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк.

Будущий аэропорт рассчитан на пропускную способность до 1,7 млн пассажиров в год. Он должен стать ключевым инфраструктурным объектом для развития туризма в Шерегеше – одном из самых популярных горнолыжных курортов России.

Ранее власти региона оценивали стоимость строительства аэропорта вместе с сопутствующей инфраструктурой примерно в 35 млрд руб. В федеральных программах завершение проекта запланировано на 2028 год, однако сроки могут быть скорректированы.

Создание аэропорта должно существенно упростить дорогу к курорту. Сейчас туристы добираются до Шерегеша через Кемерово или Новокузнецк, что увеличивает время в пути.

Параллельно в регионе продолжается модернизация транспортной инфраструктуры. В частности, второй этап реконструкции взлетно-посадочной полосы в Кемерово перенесли: подготовительные работы проведут в 2026 году, а основные начнут в 2027-м.