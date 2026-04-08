Отелям в России могут запретить списывать деньги с карт постояльцев без их согласия

Власти захотели запретить отелям в России списывать деньги с карт постояльцев без их согласия. Об этом сообщает TourDom.

По словам депутата Ярослава Нилова, 8 апреля в Госдуму РФ внесут законопроект о запрете гостиницам взимать с путешественников необоснованные штрафы за порчу имущества. Благодаря инициативе постоялец будет иметь право отказаться от добровольного возмещения ущерба, если сумма, предъявленная отелем, не будет соответствовать рыночной стоимости поврежденных вещей. При этом произвольно списывать деньги с карт гостей отели не смогут.

Соавтор инициативы, депутат Дмитрий Свищев, отметил, что в случае спора о размере ущерба руководство гостиницы должно обращаться в суд. По его мнению, это позволит сделать отношения между отельерами и клиентами более прозрачными.

«Это справедливость, которую давно ждали миллионы россиян, путешествующих по стране», — подчеркнул Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России совместно с Роспотребнадзором захотели защитить туристов от необоснованных штрафов со стороны отелей. Ведомства прорабатывали поправки в действующий закон о туристической деятельности. Главная цель — защитить права отдыхающих.