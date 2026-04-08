«Год крымского гостеприимства»: каким будет новый курортный сезон

В 2026 году главной темой туристического сезона в Крыму станет «Крымское гостеприимство». Об этом сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

Основной приоритет этого года заключается в создании максимально комфортной и дружелюбной атмосферы для отдыхающих.

«Нынешний год проходит под девизом «год крымского гостеприимства», – сказал Константинов РИА Новости.

По словам Константинова, регион стремится сделать качественный сервис и радушный прием своими главными отличительными чертами, чтобы каждый турист ощущал себя искренне желанным гостем.

Отметим, что Крым придерживается низкой ценовой политики, чтобы усилить позиции в туристической отрасли. Также известно, что более половины туристов приезжают в Крым не просто на отдых, а за лечением.