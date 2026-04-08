В сфере туризма в России сохраняется острый дефицит кадров

В сфере туризма и гостеприимства в России сохраняется острый дефицит кадров. По оценкам экспертов, нехватка специалистов достигает 25–30% от потребности, что составляет около 200 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, проблема особенно заметна на фоне роста внутреннего туризма и развития отрасли. Автоматизация не может полностью заменить персонал, поскольку ключевым остается живое общение с туристами.

Ситуацию усугубляет высокая текучесть кадров. В отдельных сегментах, таких как гостиницы и общественное питание, она достигает 40–50% в год. Это напрямую влияет на качество сервиса и может сдерживать развитие туризма.

По прогнозам, к 2030 году потребность в специалистах в отрасли может вырасти до 400 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что для решения проблемы необходим системный подход: развитие профильного образования, расширение практик для студентов и формирование понятных карьерных перспектив. Также важно менять восприятие отрасли, показывая, что она включает не только базовые позиции, но и управленческие, аналитические и креативные роли.