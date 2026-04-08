Тревел-блогер рассказал о новом направлении для путешествий по России

Россияне активно планируют поездки на майские праздники. По данным сервисов бронирования, среди самых популярных зарубежных направлений - Турция, Узбекистан и Китай. При этом именно Китай показывает самый заметный рост интереса: число бронирований туда увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Однако путешествия планируют не только за границу. О том, какие направления стоит рассмотреть внутри страны, Авторадио рассказал тревел-блогер Марк Еремин:

"Есть одно из таких направлений - это Хакасия, которое сегодня вообще в целом для наших граждан неизвестно, а очень зря, потому что там у нас есть и ледники, которые занесены там в Книгу рекордов Гиннесса, потому что они на малой высоте не тают. То есть можно прямо дойти до них, посмотреть, и летом они действительно как ледники. Второе то, что Хакасия - это действительно очень культурно развитый регион с точки зрения, что именно там огромное количество пиктроглифов было найдено, и там прямо и раскопки были, то есть там огромный национальный парк, где можно прийти и прямо действительно посмотреть наскальную живопись, которая была тех времён. Там же у нас находится один из самых, ну, я их называю мест для фрирайда, потому что там развивается довольно неплохо сегодня горнолыжка, и там быстрее всех получается снег, да, в начале года и позже всех тает, поэтому туда часто приезжают именно вот за фрирайдом".

Интерес к путешествиям внутри страны подтверждают и последние данные. По итогам прошлого года число поездок по России выросло почти на 8%, и внутренний туризм продолжает набирать обороты.