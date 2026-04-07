flydubai: когда авиакомпания возобновит рейсы в города России

Туристы интересуются: когда flydubai возобновит полеты по всем прежним российским маршрутам. Ранее, до ирано-израильского конфликта, авиакомпания возила пассажиров в Дубай из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и других городов. Редакция TourDom.ru посмотрела, из каких аэропортов арабский перевозчик летает в апреле, и какие направления, по данным официального сайта, появятся у него в мае.

Из Внуково на будущей неделе, так же как и на текущей, вылеты FZ 990 в Дубай заявлены 4 раза – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С такой же периодичностью авиакомпания намерена выполнять рейсы до конца апреля.

Второй аэропорт, из которого арабский лоукостер доставляет пассажиров в Дубай в этом месяце, – Махачкала. Примечательно, что анонсированная частота такая же, как по маршруту из Москвы: 4 рейса в неделю.

Вылеты из других российских городов в апреле flydubai не планирует. Восстановить программу по всем своим направлениям перевозчик рассчитывает, судя по официальному сайту, с начала мая.

В частности, с 2 мая в системе бронирования появляется уже 6 ежедневных рейсов из Москвы. С этой же даты на сайте авиакомпании можно забронировать билеты в Дубай из Казани, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Минеральных Вод, с 1 мая – из Санкт-Петербурга и Сочи, с 3-го числа – из Уфы.

Из некоторых регионов перевозчик выставил довольно обширную программу. В частности, из Пулково, Кольцово и Казани он намерен выполнять по два ежедневных рейса, из Новосибирска, Сочи и Минеральных Вод – по одному. Впрочем, ближе к дате отправления вылеты могут отменяться в связи с временными ограничениями в работе аэропорта Дубая.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпания Emirates с 12 апреля добавляет дополнительные рейсы на маршруте из Москвы в Дубай.