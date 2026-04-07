Проект терминала аэропорта Архыз получил одобрение госэкспертизы

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту аэровокзального комплекса аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесии. После согласования инвесторы переходят к следующему этапу реализации, сообщили в пресс-службе кабмина республики.

Новый аэропорт строят в Зеленчукском районе, примерно в 40 км от Черкесска. Здесь раньше не было гражданской авиационной инфраструктуры, поэтому проект рассматривают как ключевой для развития туризма.

Терминал площадью около 25 тыс. кв. м сможет обслуживать до 1 тыс. пассажиров в час. В проекте предусмотрены телетрапы, зоны регистрации и досмотра, зал повышенной комфортности и парковка на 300 автомобилей.

В марте 2026 года одобрили и аэродромную часть проекта. Она включает взлетно-посадочную полосу длиной около 3 км, рулежные дорожки и площадки для вертолетов. После завершения строительства аэропорт сможет принимать самолеты уровня Boeing 737 и Airbus A320.

Проект реализует УК «Аэропорты Регионов» совместно с властями республики. Общий объем инвестиций оценивают примерно в 28 млрд руб. Завершить строительство планируют к 2029 году.