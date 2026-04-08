Отпуск в долг: почему две трети россиян только мечтают о путешествиях

Мечты о море и горах разбиваются о суровую реальность кошелька. Согласно свежему исследованию холдинга РОМИР, более двух третей опрошенных россиян вынужденно отказались от путешествий — у них просто нет на это денег. Еще 29% респондентов сообщили, что направили бюджет на более приоритетные траты: лечение, ремонт или погашение долгов.

Директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина подчеркивает: туризм сегодня стал прямым индикатором экономической устойчивости человека. Даже при огромном желании куда-либо поехать путешествие откладывается, если нет уверенности в финансовом завтрашнем дне. Люди боятся тратить на впечатления, когда не знают, что будет с их доходами через месяц.

При этом парадокс в том, что желание отдохнуть никуда не делось. Россияне по-прежнему хотят путешествовать, менять обстановку, знакомиться с достопримечательностями. Но финансовая реальность вносит жесткие коррективы. Исследователи фиксируют: чем ниже доход, тем выше доля тех, кто полностью исключил поездки из своей жизни.

Особенно тревожный тренд — рост так называемого кредитного туризма. Каждый третий россиянин (30%) уже брал деньги в долг ради отпуска: 13% занимали у друзей или родственников, 10% оформляли кредит, 7% пользовались рассрочкой. Чаще всего в долг берут от 50 до 100 тысяч рублей. Люди готовы залезать в долги, чтобы хотя бы на неделю вырваться из рутины.

Ситуация усугубляется ростом цен на внутреннем рынке. За три года отдых в России подорожал в среднем на 50-55%, в то время как доходы населения росли гораздо медленнее. Даже поездка в Сочи или Крым стала для многих непозволительной роскошью. Укрепление рубля, напротив, сделало некоторые зарубежные направления относительно доступнее, но и там российских туристов ждут проблемы с оплатой и растущие требования к платежеспособности.

Авторы исследования видят и светлую сторону: часть опрошенных потенциально готова вернуться к путешествиям, если появятся доступные и внятные предложения. Это прямой запрос к туристической отрасли: предлагайте бюджетные форматы, короткие поездки внутри страны, гибкую ценовую политику. Пока же мечта об отпуске для большинства россиян остается мечтой — слишком далеко она от реальных возможностей кошелька.

