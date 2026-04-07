Пассажир удивил таможенников экзотическим багажом

Части тел редких животных обнаружили сотрудники Пулковской таможни у 20-летнего иностранца, вылетавшего в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

Мужчину остановили на «зеленом» коридоре для выборочного контроля. При сканировании его ручной клади инспектор выявил предметы, по плотности и силуэтам напоминающие когти и рога. В ходе дальнейшей проверки в рюкзаке, двух чемоданах и карманах пассажира таможенники обнаружили дериваты разных видов животных: клыки, когти, части рогов, фрагменты и срезы бивней мамонта, а также высушенную голову змеи. В общей сложности 67 предметов.

Экспертиза показала, что ряд экземпляров попадает под действие Конвенции СИТЕС и принадлежит таким видам как орлан, сайгак, кашалот и леопард. Остальные образцы являются частями других представителей фауны и останков вымерших видов.

Иностранец пояснил, что увлекается коллекционированием подобных предметов, о необходимости их письменного декларирования не знал.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным ФТС, подобные нарушения фиксируются регулярно: попытки вывоза дериватов животных нередко связаны с теневым рынком коллекционных и псевдолекарственных товаров в странах Азии. Таможенные органы подчеркивают, что даже единичные предметы, полученные без соответствующих разрешений, подпадают под ограничения международных соглашений и требуют обязательного декларирования.