Эксперт ответил, как наводнение в Дагестан отразится на турпотоке

Дагестан пострадал от мощных ливней и ураганного ветра, которые привели к масштабным наводнениям в конце марта и начале апреля 2026 года. Как стихийное бедствие повлияет на туристический поток в регион, разбиралась Москва 24.

«Объем осадков беспрецедентный»

Впервые мощные ливни и ураганный ветер обрушились на Дагестан 28 и 29 марта, что вызвало массовые подтопления в регионе. Наибольший ущерб стихия нанесла Махачкале, Дербенту, Хасавюрту, Буйнакску и прилегающим районам: вода на улицах местами поднималась до полутора метров. Кроме того, свет пропадал в 30 районах и нескольких крупных городах. В связи с этим 30 марта власти ввели региональный режим ЧС.

Ситуация ухудшилась в ночь на 4 апреля: по данным синоптиков, за несколько часов в Дагестане выпало 13 миллиметров осадков при месячной норме в 19 миллиметров. В Махачкале из-за обильных дождей затопило 173 улицы и более 3,7 тысячи домовладений. В Хасавюрте река Ярыксу размыла участок железнодорожного моста, а на станции Тарки затопило пути и оборвало линии связи.

Кроме того, 5 апреля прорвало дамбу на Геджухском водохранилище в Дербентском районе, в связи с чем эвакуировали более 4 тысяч человек. В тот же день из-за подъема воды обрушился мост на федеральной трассе "Кавказ" у поселка Мамедкала, движение было перекрыто в обоих направлениях.

Точное количество жертв в результате стихии уточняется. Известно, что за последние дни погибли беременная женщина и ребенок, которых унесло течением реки в Дербентском районе. Там же после обрушения моста спасатели нашли тело ребенка примерно пяти-шести лет. В селе Кирки Кайтагского района из-за оползня погибла женщина, еще один человек пострадал. Глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС поручил выделить семьям погибших помощь из республиканского резервного фонда.

Руководитель региона заявил 7 апреля, что всего от наводнений пострадали свыше 6 200 человек, примерно столько же домов и частных участков. В регионе развернули 55 пунктов временного размещения, в которых находятся свыше 700 человек.

В то же время Меликов заявил об улучшении ситуации в регионе.

«Сегодня оперативная обстановка имеет тенденцию к улучшению, она стабилизируется… Объем осадков выпал очень большой, беспрецедентный, в истерическом максимуме такого объема не наблюдалось».

Также Меликов подчеркнул, что в Дагестане фиксируется стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, но необходимо проводить дальнейшие мероприятия для купирования распространения болезней.

Большое совещание по теме Дагестана есть в графике Владимира Путина на 7 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также глава государства поручил руководителям МЧС и региона оказать помощь пострадавшим.

В то же время по состоянию на 7 апреля было восстановлено 95% энергоснабжения республики, отметили в пресс-службе Россетей. Кроме того, к ликвидации последствий стихии подключились специалисты местного МЧС, региональный штаб "Мы вместе", представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, местные администрации и коммунальные службы, а также студотряды.

Как сообщил Меликов в своем телеграм-канале, власти Дагестана создали специальную рабочую группу для оказания поддержки пострадавшим. Помимо этого, в республику поступает помощь со всей страны – продовольствие, одежда, предметы первой необходимости. На компенсацию за утраченное жилье и капремонт поврежденных домов нужно более 4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

При этом в Гидрометцентре предупредили, что новая волна осадков прогнозируется в Дагестане с 8 по 12 апреля.

«Ожидается... сильный дождь (в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег), ливневый дождь, гроза, ветер порывами 22-27 м/с; на реках подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема», – рассказали синоптики РИА Новости.

Обстановка наладится?

Ситуация с наводнениями в Дагестане развивалась в два этапа, и последствия для туризма оказались разными, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, во время первой волны бедствия все было не столь критично. Главные туристические районы – Дербент, Сулакский каньон, Сарыкумский бархан – не были затронуты.

«Пострадали лишь пара-тройка отелей в Махачкале и Каспийске, а также немного пляжная инфраструктура: стихия утащила в море столы, зонты и стулья прибрежных кафе, – отметил он. – То, что случилось на днях, – совсем другая история. На этот раз серьезно пострадала инфраструктура Дербентского района, который является главным по приему российских туристов в Дагестане. Также значительно сильнее пострадала Махачкала».

Если после первого этапа бедствия отказы были единичными, то сейчас отменили поездки уже более 30% туристов, уточнил он.

«Хуже то, что люди перестали покупать туры. Продажи на майские праздники сейчас упали почти на 50%. Если месяц назад ожидался рост турпотока на майские на 8–10% по сравнению с прошлым годом, то теперь, если республике удастся удержаться на уровне минус 10–15%, это будет удача. Реальные потери будут около 20%», – считает специалист.

По мнению Мкртчяна, основной турпоток в Дагестан приходится на период с июня по конец октября. Это ключевые месяцы, когда Каспийское море теплое, а в Дербенте – самом южном городе России – можно купаться и в сентябре, и в октябре.

«Что будет с этим периодом, станет понятно ближе к маю. Сможет ли республика справиться с этими вызовами? Ведь нарушена система водоснабжения, а для туристов вода – это критически важно. Сумеет ли республика восстановиться за апрель и май? Если да, то все равно говорить о росте турпотока в этом году по сравнению с прошлым не придется. Если удастся сохранить прошлогодний турпоток по итогам 2026-го, это уже будет большой удачей», – уверен Мкртчян.

Туристам, которые находятся в Дагестане или собирались туда поехать, нужно действовать в зависимости от того, как был куплен тур. С теми, кто приобретал путевку через агентство, должны связываться сами компании. Тем, кто все бронировал самостоятельно, придется самостоятельно договариваться с отелем, объяснил специалист.

«По российскому законодательству, если гостиница пострадала и не может оказывать услуги без риска для здоровья и жизни отдыхающих, она обязана вернуть деньги. Если турист оказался в пострадавшем районе и отказывается от поездки, оформленной через агентство, он тоже может рассчитывать на возврат денег», – сказал эксперт.

При этом он напомнил, что Дагестан огромен – в нем десятки районов, пострадали далеко не все. Во многих светит солнце и нет никакого дождя, люди продолжают отдыхать, и причин уезжать у них нет, добавил эксперт.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин согласился, что ситуация с подтоплениями в Дагестане повлияла на туристическую сферу.

«Продажи туров временно затормозились примерно на 40%. Информация, которая поступает сейчас, не располагает к путешествиям в ближайшее время. Однако туристы, которые уже находятся в регионе, программы не аннулируют – они выполняются примерно на 80–90%, – рассказал он Москве 24. – Падение спроса коснулось прежде всего ближайших дат. До наводнения было много бронирований на апрель и майские праздники, но сейчас эти месяцы практически не продаются. При этом лето раскупается очень хорошо. Возможно, туристы переносят планы с апреля-мая на этот период, предполагая, что к тому времени восстановительные работы будут закончены».

Эксперт также подчеркнул, что сейчас в Дагестане достаточно низкий сезон и туристов в это время там не очень много – это больше летнее направление.

Что касается достопримечательностей, крепость в Дербенте можно посещать, мечети Махачкалы – тоже, но выезды в горы в связи с обстановкой пока не организуются. В целом к летнему сезону Дагестан, вероятно, полностью восстановится и будет готов принимать гостей, заключил эксперт.