Туроператоры предсказали всплеск бронирований круизов

Сегодня операторы, предлагающие круизы, привлекают путешественников не скидками, а достойным сервисом, сказала НСН Светлана Гончарова.

Сейчас наблюдается снижение спроса россиян на круизы, однако он может вырасти перед самым началом навигации в конце апреля. Об этом НСН заявила заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

В крупнейшей судоходной компании «ВодоходЪ» отмечают спад интереса к раннему бронированию летних круизов 2026 года — динамика продаж круизов на текущий момент немного отстает в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По наблюдению экспертов компании, в отрасли сейчас сформировался «отложенный спрос» на путешествия внутри страны, и многие туристы взяли паузу. Гончарова отметила, что туроператоры рассчитывают на рост спроса перед началом навигации в апреле.

«Пока мы наблюдаем спрос, приблизительно равный спросу за этот же период прошлого года, хотя, конечно, мы рассчитывали на большее. В прошлом году был рост бронирований, и такая динамика выглядела очень красиво. Сейчас глубина продаж была неплохой, мы начали продавать круизы в июле прошлого года. Традиционно заранее выкупались более продолжительные круизы. Что касается коротких круизов, особенно если мы говорим о круизах выходного дня, продаются незадолго до самого круиза. Если глубина продаж и спрос были достаточно высокими, то сейчас мы чувствуем некое торможение спроса. Повторюсь, общий спрос пока держится примерно вровень с прошлым годом, но он больше переместился в глубину. Конечно, очень важно, будет ли рост спроса. Навигация откроется буквально через несколько дней, первые два круиза от Северного речного вокзала отправятся 24 апреля, и обычно перед началом навигации спрос начинает расти. Пока активного всплеска нет, но когда была хорошая погода, мы это почувствовали», — сказала Гончарова.

Собеседница НСН добавила, что операторы привлекают туристов не скидками, а улучшением сервиса, хотя при раннем бронировании можно сэкономить в среднем 20%.

«Сейчас мы очень активно работаем над улучшением сервиса. Очень большие трудозатраты и финансовые затраты вкладываются в обслуживание на борту теплохода. Так что мы пытаемся привлечь людей обслуживанием и высоким уровнем сервиса, а не скидками. Вместе с тем в начале продаж скидки раннего бронирования могут достигать в среднем 20%. У нас очень многие туристы пользуются этим. Так как глубина продаж более продолжительных круизов самая большая, люди заранее знают, что, например, на две недели отправятся в отпуск. Для многих наших туристов очень важно выбрать именно ту каюту, тот теплоход, тот маршрут, который их больше всего устраивает. Кроме того, например, кают люкс–класса мало, поэтому, если человек хочет выбрать конкретную категорию, это точно надо продумывать заранее. Еще выгода бронирования в том, что можно оплачивать не всю путевку сразу, а только внести предоплату в размере 50%. Остальные деньги можно вносить постепенно», — подчеркнула эксперт.

По словам Гончаровой, средняя стоимость путевки в стандарт-классе составит 10 тысяч рублей в сутки.

«Средняя стоимость путевки в стандарт-классе в мае — 10 тысяч рублей на человека за сутки. Сюда включено практически все: трехразовое питание, экскурсионный пакет, развлекательная программа на борту теплохода. Если сравнивать это с береговым отдыхом, это очень даже приемлемая. Теплоходы премиум–класса и люкс–класса стоят подороже, но это разные услуги, сервис, размещение», — подытожила она.

Ранее генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский заявил, что все больше россиян отдают предпочтение речным круизам по стране.