Большинство туристов из Китая приезжают в Москву самостоятельно

Более 80% туристов из Китая предпочитают самостоятельно планировать поездки в Москву, а не пользоваться организованными турами. Об этом сообщили в Мостуризме.

По итогам 2025 года доля индивидуальных путешествий достигла 84%. Власти ожидают, что этот показатель продолжит расти в том числе за счет развития безвизового режима.

В топе посещений у китайских туристов музеи в центре Москвы, метро, парк «Зарядье», ВДНХ, набережные и новые общественные пространства. Иностранные гости отмечают удобство транспортной системы и разнообразие событийной программы.

В Мостуризме подчеркивают, что туристы из Китая отличаются высоким средним чеком, что положительно влияет на экономику города: от гостиничного бизнеса до ресторанов и торговли.

В 2025 году Москву посетили более 470 тыс. гостей из Китая. Страна также вошла в число лидеров по темпам роста турпотока в столицу.

На этом фоне продолжается развитие безвизового режима между странами. Сейчас он действует в тестовом формате до сентября 2026-го, а стороны обсуждают возможность его продления как минимум до 2027 года.