С 30 мая «Уральские авиалинии» начнут выполнять прямые рейсы по маршруту Жуковский – Калининград. Полеты запланированы раз в неделю, по субботам, и продлятся до начала осени.

Вылет из Жуковского запланирован на 10:45 с прибытием в Калининград в 12:25. Обратный рейс отправляется в 13:25 и прилетает в Жуковский в 17:10.

Новый маршрут рассчитан на летний сезон и ориентирован на туристический спрос. Он позволит упростить поездки в Калининградскую область без пересадок.

Для части пассажиров предусмотрены льготные условия. Жители Калининградской области и студенты местных вузов смогут приобрести билеты по субсидированным тарифам.

Запуск рейса расширяет летнюю маршрутную программу перевозчика и добавляет прямое сообщение между Москвой и Калининградом.