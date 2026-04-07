Названы самые бюджетные российские города для отдыха в мае

Самым доступным городом для отдыха внутри страны на майские праздники оказался Тамбов. Такие данные исследования представил сервис OneTwoTrip.

Так, перелет в Тамбов обойдется в 7,1 тысячи рублей, а ночь в отеле — в 3,8 тысячи. В топ-10 бюджетных городов для отдыха по РФ в 2026 году вошли: Вологда, Калуга, Чебоксары, Ярославль, Кировск, Саратов, Москва, Самара и Казань.

К примеру, авиабилет в Ярославль обойдется в 8,4 тысячи, а проживание — 4,5 тысячи за ночь. В Казань — 10,1 и 4,2 тысячи рублей. В Москву — от 9,7 и 4,6 тысячи рублей соответственно.

Самым же дорогим стал Кировск в Мурманской области. Перелет туда в среднем обойдется в 9,3 тысячи, а ночь в отеле — 8 тысяч рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России говорили, что спрос на туристические услуги в первом квартале 2026 года заметно снизился.