Число постояльцев в отелях Москвы на майские праздники растет последние четыре года

Загрузка столичных гостиниц в конце апреля – начале мая растет последние 4 года, больше всего гостей заселилось в 2025 году. Такие данные приводит комитет по туризму Москвы.

Речь идет о трех, четырех и пятизвездочных средствах размещения. Например, если брать загрузку номеров в 2022 году, с 30 апреля по 11 мая она составила 54,5%. Наивысший (69,7%) результат пришелся на 1 мая, а меньше всего туристов (36,3%) решили отдохнуть в гостинице в последний выходной день – 10 мая. На майские праздники в 2023 году было продано 57,4% от общего объема номеров. Почти 77% постояльцев выбрали 6-е, а меньше всего (43,2%) снова можно было наблюдать 10 мая. В 2024 году рост продолжился – до 60,7%. Правда пик (73,7%) пришелся уже на 10-е, минимум (почти 47%) зафиксирован на 5 мая.

Рекорд поставил 2025 год: с 30 апреля по 11 мая загрузка номерного фонда почти достигла 65%. Больше всего заселений в отели (80,3%) было сделано 2-го, около 51,5% (наименьший показатель за этот период) – 11 мая.

По информации комитета, москвичи бронируют около 10–15% номеров в отелях столицы. В 2022 году в городе насчитали порядка 1,6 тыс. классифицированных средств размещения, а на конец 2025 года – примерно 2,3 тыс., к услугам туристов – 117 тыс. номеров.