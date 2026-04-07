Центр буддизма, пляжи и лед: зачем ехать в Бурятию?

В апреле из Омска вновь появится прямой рейс в Улан-Удэ. Поэтому в этом выпуске проекта говорим с гидом из Бурятии Екатериной Чубыкиной. Екатерина рассказала, что обязательно стоит увидеть в этой Республике

Топ-5 мест, которые нужно посетить в Бурятии:

• Площадь Советов и пешеходная улица Ленина в Улан-Удэ. Здесь вы узнаете, как развивался город и вся Бурятия в разные эпохи и поймете, какую роль в этом сыграл Чайный путь.

• Озеро Байкал — самое глубокое на планете, крупнейший водоем с пресной водой. Здесь обитают эндемичные виды рыб и животных, летом невероятной красоты пляжи, а зимой пугающе прозрачный лед — кажется, что стоишь на воде.

• Центр буддизма России - Иволгинский дацан. Хотите узнать секрет счастья? Вам в Бурятию! Именно здесь находится святыня - Драгоценное Неиссякаемое тело двенадцатого Главы буддистов Даши-Доржо Этигэлова. С 1927 до 2002 год он находился в деревянном саркофаге под землёй, и это было собственной волей монаха. До сих пор неизвестно, как можно назвать состояние, в котором он пребывал, ведь на клеточном уровне было достоверно подтверждено присутствие признаков жизнедеятельности. Вероятно, Этигэлов достиг своего состояния путем вхождения в глубокую медитацию. Сегодня вы можете здесь понаблюдать за этим феноменом.

В дацане находятся старинные и современные буддийские произведения искусства — это предмет поклонения буддистов всей России. Каждый может их увидеть, посетив это место.