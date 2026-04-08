Татарстан вновь вошёл в топ-5 направлений для путешествий на майские праздники, заняв четвёртое место. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Первая пятёрка осталась без изменений: Москва и Санкт-Петербург лидируют, за ними идут Краснодарский край, Татарстан и Минеральные Воды, поделился он с агентством «Татар-информ».

Эксперт обратил внимание, что для зарубежных поездок трёхдневные праздники слишком коротки, поэтому за границу отправляются те, кто в мае берёт полноценный отпуск. Среди стран лидируют Турция и Египет, а также государства Юго-Восточной Азии. Пользуются спросом Китай, Хайнань, Вьетнам и Таиланд, добавил Ромашкин.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с НСН рассказал, что спрос на отдых в Анапе вырос на 40%.