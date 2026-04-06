Арабская авиакомпания сняла все рейсы в Санкт-Петербург

Из расписания Etihad Airways пропали все рейсы в Санкт-Петербург на май и летние месяцы. Пассажиры с билетами авиакомпании по этому направлению получили уведомления об отмене.

«Бронировали места на рейсах из Пулково на Шри-Ланку через Абу-Даби с 7 по 15 мая. Сейчас пришло сообщение, что вылет не состоится», – рассказала одна из пассажирок.

Туристы отмечают, что билеты из Петербурга в ОАЭ стоили сравнительно недорого – 35–40 тыс. руб. за round trip.

«Как жаль, что полетка из Питера на май пропала! Такие цены были шикарные, собирались купить».

Клиентам отмененных рейсов перевозчик предложил вернуть деньги или заменить город вылета на Москву.

«Отправлял запрос через агрегатор на смену аэропорта, – поделился пассажир. – Одобрили, поменяли без доплат, теперь полечу из Шереметьево вместо Пулково, причем не 2 мая, а 1-го».

По данным официального сайта Etihad Airways, рейсов по маршруту Петербург – Абу-Даби в летнем расписании не будет. Перевозчик, по всей видимости, пока не собирается возобновлять также и полетную программу в Казань.

А вот из Сочи самолеты авиакомпании, возможно, скоро начнут перевозить пассажиров. По крайней мере, продажа билетов из аэропорта Адлера в системе бронирования ведется. Прямой рейс EY 858 запланирован с 1 мая с периодичностью 5 раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Туристы с билетами на руках, впрочем, волнуются, состоятся ли вылеты в мае. «У нас отправление 13-го числа из Сочи, статус пока „по расписанию“». «Не знаете, когда сообщат об отмене? Переживаю, чтобы не отменили за 2 дня, а то билеты потом не купить», – задают вопросы пассажиры.

