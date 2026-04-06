СКФУ поможет Северной Осетии в развитии сферы АПК и туризма

Северо-Кавказский федеральный университет усилит подготовку кадров для сельского хозяйства и туризма Северной Осетии. Предложения по содействию реализации социально-экономической модели РСО — Алания рассмотрели на встрече главы региона Сергея Меняйло и ректора СКФУ Татьяны Шебзуховой.

«Научно-техническое партнерство в области пищевой переработки, генной селекции, современных технологий для ведения сельского хозяйства открывают большие перспективы, которые будут взаимно интересны. Кроме того, в СКФУ сильный экспертный пул. Мы готовы развивать сотрудничество в развитии туристско-рекреационных кластеров республики, начиная с разработки бизнес-проектов, экспертизы и заканчивая подготовкой и повышением квалификации кадров», — сообщила ректор СКФУ Татьяна Шебзухова, ее слова приводит пресс-служба вуза.

Стороны обсудили реализацию совместных прикладных проектов в сфере биоагротехнологий — в частности, повышение продуктивности овцеводства, умный мониторинг садов и виноделие, выведение новых сортов плодовых насаждений и современные удобрения.

В сфере туризма ученые университета готовы принять участие в разработке туристических маршрутов, сочетающих коммерческую эффективность, культурно-историческое просвещение и экологические богатства республики.

Также в сообщении говорится, что опыт СКФУ может быть использован для развития транспортно-логистических комплексов — аэропорта Владикавказа и индустриально-логистического парка «Алания» — в области испытания стройматериалов, анализа грунтов и пород, создания единой системы навигации для туристов.