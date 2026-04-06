С начала года туристы совершили по России 12 млн поездок

В январе–феврале 2026 года по России совершили около 12 млн туристических поездок. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

© tourdom.ru

Наиболее популярными направлениями остаются Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. В частности, в Москву за два месяца приехали около 2 млн туристов, в Краснодарский край 1,1 млн, в Московскую область 967 тыс., в Санкт-Петербург 956 тыс., в Татарстан 435 тыс.

В десятку лидеров также вошли Свердловская область (303 тыс. поездок), Республика Крым (257 тыс.), Тюменская область (250 тыс.), Ростовская область (237 тыс.) и Иркутская область (214 тыс.). При этом Тюменская и Иркутская области впервые вошли в топ-10 по итогам первых двух месяцев года.

Наибольший рост показали отдельные регионы. В Севастополе турпоток увеличился на 337%, в Северной Осетии на 204%, в Карачаево-Черкесии на 119%, в Дагестане на 106%, в Тыве на 103%, в Амурской области на 74%.

Власти отмечают, что внутренний туризм продолжает расти, хотя темпы увеличения остаются умеренными.