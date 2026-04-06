Туристы разбирают билеты в Крым за считанные минуты после открытия продаж

Чтобы купить билеты в Крым, по мнению туристов, надо сдать норматив, «как на стометровку»: на этот процесс, по их словам, отводятся считанные минуты. Продажа билетов на полуостров по правилам открывается за 90 суток в 8 утра, сегодня они стали доступны на 4 июля.

Уже через несколько минут пассажиры обнаружили, что практически все места разобрали. «У меня дома хороший интернет. Заходила в 08:07, оказалось слишком поздно – нужных вариантов нет». «В 08:15 уже ни одного полного отсека на 28-й», – делятся туристы в соцсетях.

По состоянию на 15:00, как убедился корреспондент TourDom.ru, в «Таврия экспрессе» 028М Москва – Симферополь были доступны только 5 мест в купе, причем одно из них нижнее. Поезд популярен из-за скорости: полный маршрут занимает 27,5 часа. В другом востребованном составе – 018М (довезет из Москвы до конечного пункта за 29,5 часа) – были свободны 15 верхних полок и 4 нижних.

В 97-м поезде можно выбирать из 7 мест в плацкарте и одного в купе, в 68-м и вовсе – из 19 и 5 соответственно. Причем в наличии оказались даже 3 комфортные нижние полки. Можно предположить, что билеты, скорее всего, отказные и появились уже в течение дня.

Опытные пассажиры делятся с новичками лайфхаками, как заказать необходимые варианты.

«Нужно заходить в 07:59. Если сразу в 8 утра не схватили, отдельные места могут появиться позже. Поэтому надо постоянно мониторить, а если не найдете – записывайтесь в лист ожидания».

Рекомендуют выбирать не конкретные полки, а задать в фильтре широкий диапазон, например, весь вагон полностью.