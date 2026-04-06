Платежеспособный интерес: туристы присматриваются к курортам Северного Кавказа

Десятки стран со своими обычаями, достопримечательностями и дегустациями национальных блюд. В Екатеринбурге завершилась 30-я юбилейная выставка «Лето-2026». Среди участников — Шри-Ланка с ее чайными плантациями, Венгрия с ее европейскими улочками, а также Уганда, Казахстан, Узбекистан и туристическое богатство Северного Кавказа.

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, жители УФО готовы открывать для себя новые туристические направления в других уголках России. Особенно высокий спрос — на маршруты Северного Кавказа. Михаил Мальцев подчеркнул, что свердловские туристы не только проявляют любознательность, но и, что самое главное, являются платежеспособными, поэтому туристический поток с Урала в регионы СКФО может увеличиться в будущем.

На стенде Кабардино-Балкарии сотрудники Минкурортов КБР вместе с представителем туротрасли рассказывали об активном летнем отдыхе, санаторно-курортном лечении, экстремальных и альпинистских программах, национальном маршруте «Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус». Для посетителей «Лета-2026» подготовили формат полного погружения — после диалога со специалистами посетителям предлагали познакомиться с достопримечательностями в формате VR.

Республика также презентовала национальные блюда и продукты, произведенные в регионе. Гости выставки продегустировали хычины и дэлены, попробовали сыры, айран и кондитерскую продукцию.

— Название выставки «Лето-2026» уже определяет основные направления туризма, которые были представлены. В первую очередь — программы, востребованные в теплый период года: трекинговые, горовосхождения, внедорожные экспедиции, экстремальный отдых. Прозвучал запрос на санаторно-курортный отдых и познавательные туры для детей школьного возраста. В рамках деловой программы состоялся обмен опытом контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти регионов. В восторге гости мероприятия остались от блюд кабардинской и балкарской кухни, презентованных в ходе развлекательной программы, — рассказала «Это Кавказ» начальник отдела связей с общественностью и маркетинга министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Ольга Погребняк.

На выставке также были представлены и другие регионы Северо-Кавказского федерального округа. Так, например, Северная Осетия продвигает организованные поездки школьных групп. В Карачаево-Черкесии презентовали эко- и горнолыжный туризм, познавательные маршруты.

По словам организаторов, Северный Кавказ традиционно широко представлен на мероприятии: семейные и экстремальные путешествия, исторический и оздоровительный туризм, возможность качественного отдыха на берегу Каспия или гастрономические туры. Участники выставки отмечают, что для Екатеринбурга Северный Кавказ — ключевой южный партнер в туризме, а для Кавказа Екатеринбург — ворота в уральский рынок: такое сотрудничество усиливает конкурентоспособность обоих направлений. Это также пример взаимовыгодной интеграции: город дает поток гостей и инфраструктуру, регион — аутентичный опыт.

Международная туристская выставка «Лето-2026» проходит при поддержке Российского союза туриндустрии, правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Это одно из крупнейших событий туристической отрасли, традиционно открывающее весенне-летний сезон. Участвуют более 120 экспонентов — от национальных туристических представительств до крупнейших туроператоров и авиакомпаний. В 2026 году выставку посетили более 7 тысяч человек.