Городам «Золотого кольца» рекомендовали разработать единый дизайн-код

Правительство должно рекомендовать регионам, входящим в «Золотое кольцо», унифицировать подходы к градостроительной политике и разработке дизайн-кодов малых городов. Речь идет о Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областях. Такое поручение дал кабмину глава РФ Владимир Путин, сообщили на официальном сайте Кремля.

В частности, местные власти должны совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» выработать единые стандарты градостроительной деятельности. Основное внимание уделяется сохранению культурно-исторического облика населенных пунктов, включая малые города, входящие в туристский маршрут «Золотое кольцо России». При этом рекомендуется опираться на опыт развития Суздаля и учитывать особенности культурного наследия каждого региона.

Контроль за исполнением поручений возложен на губернаторов указанных областей.

Маршрут «Золотое кольцо» был создан в 1967 году и стал одним из ключевых национальных туристических проектов. В 2026 году, в преддверии 60-летия маршрута, правительство расширило его, включив 49 новых населенных пунктов в Нижегородской и Тверской областях.