Все Кавминводы за майские: что посетить, где остановиться и что привезти из отпуска

Майские праздники — повод открыть для себя Северный Кавказ. И в этом материале из серии об отдыхе в длинные выходные мы отправляемся на Кавказские Минеральные Воды — в здравницу с двухвековой историей и жемчужину Ставрополья. Каждый курорт здесь обладает своим характером, сочетая бальнеологические традиции, культурное наследие и живописную природу — все для запоминающихся выходных.

Как добраться?

Классический способ попасть на Кавминводы из Москвы — купить билет на самолет до аэропорта имени М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах. На майские праздники перелет обойдется около 10 тысяч рублей (цены приводятся на момент подготовки материала). Можно доехать и на поезде, который делает остановки в каждом городе курортного региона. Плацкарт будет стоить от 6 тысяч рублей, а купе — 13 тысяч.

От Минеральных Вод до городов-курортов удобно добираться на электричке. До Кисловодска время в пути составит 1,5 часа, а билет обойдется в 335 рублей. В Пятигорск можно попасть за 36 минут и 135 рублей, в Ессентуки — за 57 минут и 225 рублей. В Железноводск прямой электрички нет, нужно доехать до станций Бештау или Иноземцево и пересесть там на автобус. Это займет порядка 20 минут на каждом из видов транспорта. За электричку придется заплатить 80 рублей, за маршрутку — 50. Такси будет стоить порядка 1 000 рублей, аренда машины — от 5 000 до 7 000 рублей.

Что посмотреть?

Кисловодск негласно зовут культурной столицей Северного Кавказа. И это неудивительно, ведь здесь много музеев: историко-краеведческий, расположенный в городской крепости, с которой, по сути, и начался Кисловодск, музей Николая Ярошенко, известный как малая Третьяковка из-за обширной экспозиции художников-передвижников, «Дача Шаляпина» и даже музей космонавтики.

Однозначно стоит побывать в Кисловодском национальном парке — пройтись по тропе Косыгина, заглянуть в Долину роз, подняться на смотровую площадку Красное Солнышко. Кстати, у парка тоже есть свой музей — Визит-центр. Там можно познакомиться с историей создания одного из крупнейших рукотворных парков Европы и местной флорой и фауной.

В Ессентуках можно посетить храмовый комплекс святых Петра и Павла — на территории построена церковь в византийском стиле, напоминающая древние храмы X—XI веков в Архызе. Но главная достопримечательность комплекса — самая высокая в России статуя Христа Воскресшего высотой 22 метра.

Другая знаковая достопримечательность Ессентуков — Цандеровский институт механотерапии. Именно там снимали знаменитую сцену с тренажерами из фильма «Любовь и голуби». Легендарную минеральную воду можно попробовать в самой большой питьевой галерее Европы, которая расположена на территории санатория «Виктория».

В Пятигорске можно отправиться по литературным местам: посетить дом-музей Лермонтова, место дуэли поэта или сходить к Провалу, куда продавал билеты герой произведений Ильфа и Петрова Остап Бендер. У входа к подземному озеру стоит его скульптурный образ.

Любителям истории советуют заглянуть в большой мультимедийный музей «Россия — моя история» с экспозицией, посвященной нашему государству от правления Рюрика до наших дней.

В Пятигорске лучше передвигаться на трамвае — в столице СКФО он особенно колоритный. И это единственный город Ставрополья, где есть этот вид транспорта. Первый трамвай здесь пустили в 1903 году; ширина колеи составляет 1 метр. Такая есть только в трех городах России: Пятигорске, Евпатории и Калининграде.

В Железноводске обязательными считаются прогулки по горам-лакколитам, окружающим город. Они покрыты лесами, а с вершин открывается панорама на весь курортный регион. Особая изюминка железноводского парка — бювет-книга, источник минеральной воды кубической формы, стены которого покрыты цитатами из произведений Михаила Лермонтова и его рисунками.

Где остановиться?

В Кисловодске можно поселиться в новом отеле «Ваш отдых», номер категории «Стандарт» на двоих будет стоить от 6 000 рублей, или, например, в «Грин Резорт Отель» с бассейном и спа-процедурами от 16 000 рублей за стандартный двухместный номер.

В Ессентуках есть возможность найти двухместный номер от 5 тысяч рублей — например, в отеле Park & House Hotel. Ночь в «Плазе Ессентуки» 4* будет стоить уже от 12 000 рублей.

В Пятигорске размещение в двухместном номере в «Хаят» с бассейном обойдется от 4 000 рублей за сутки, в отеле «Бристоль» — от 11 000 рублей. В железноводском «Парк Отеле» можно поселиться от 7 000 рублей. А вот ночь в пятизвездочном «Источнике Железноводск» будет стоить от 34 000 рублей.

Где поесть?

В Кисловодске есть своя гастрономическая легенда — пончики на Курортном бульваре. Их готовят еще с 1970-х. И многие туристы первым делом идут именно за ними, к тому же пончики и кофе обойдутся в 200−300 рублей. В парке можно перекусить в «Чайном домике», где десятки сортов чая и неизменные годами десерты — например, меренговый рулет. За завтрак в парке вы отдадите около 1 000 рублей.

Колоритно пообедать и попробовать знаменитые хычины можно в «Замке коварства и любви». Этот ресторан, построенный еще в 1939 году, открылся после большой реновации. Тонкие хычины будут стоить от 400 рублей, а большие по-домашнему — от 800.

В Ессентуках можно зайти в новый ресторан «Библиотека», а для любителей долгих прогулок по всему городу разбросаны точки знаменитого греческого фастфуда с большим ассортиментом. За гиро и напиток необходимо будет заплатить около 500 рублей.

В Пятигорске есть панорамный ресторан «Крыша», название которого говорит само за себя. У подножья Машука стоит «Хэппи Кофе» — кофейня и одновременно картинная галерея. Горячий напиток с десертом выйдет примерно в 500 рублей.

В Железноводске в нижней точке Каскадной лестницы на берегу озера туристы после прогулки ужинают в кафе «Форест». Традиционное пюре с котлетой или пельмени из телятины обойдутся в 700 рублей, примерно столько же нужно будет заплатить любителям пиццы, а позавтракать можно на сумму от 500 рублей.

Что привезти?

Традиционно в подарок близким с Кавминвод привозят горные чаи, мед, урбеч. Популярны варенье (причем довольно экзотичное: из еловых шишек, орехов, лепестков роз) и косметика локальных брендов из тамбуканской грязи.

Об отпуске напомнят и знаменитые бюветницы — кружечки с носиком для питья минеральной воды, а также складные стаканы, открытки с работами местных художников. Более статные сувениры — пятигорская бронза, кисловодский фарфор, ножи дагестанских оружейников.

В Кисловодске выбрать подарки можно, например, на улице, названной в честь каждого отдыхающего, — Парковый пешеход. Здесь расставлены ажурные павильоны с сувениркой. В Пятигорске без презентов не уйти с проспекта Кирова — улицы, ведущей к парку «Цветник». В Железноводске и Ессентуках сувениры и гостинцы можно приобрести в курортных парках и на улочках, примыкающих к ним.