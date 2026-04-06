Росавиация исключила полное закрытие аэропорта Сочи
Долговременное закрытие аэропорта Сочи не рассматривается. Об этом сообщила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова.
По ее словам, несмотря на регулярные временные ограничения, вводимые из соображений безопасности, речи о полном закрытии аэропорта не идет. Таким образом, авиагавань продолжит работу в обычном режиме с учетом текущей обстановки.
С начала года ограничения вводились уже около 30 раз. Они носили краткосрочный характер и были связаны с обеспечением безопасности полетов.
Ранее участники рынка высказывали опасения, что подобные меры могут повлиять на туристический поток. В частности, звучали оценки о возможном снижении числа поездок на майские праздники.
Тем не менее в Росавиации подчеркивают, что ситуация остается под контролем, а введение длительных ограничений по аналогии с рядом аэропортов юга и центра России не планируется.