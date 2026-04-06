В Петербурге хотят легализовать аренду домов для туристов

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность подключиться к федеральному эксперименту по легализации гостевых домов. Соответствующий документ сейчас находится на финальной стадии подготовки, пишет «Парламентская газета».

Инициатива направлена на создание прозрачных правил для рынка, который уже фактически существует. Спрос на аренду домов в Ленобласти стабильно высокий, особенно летом, однако большинство участников этого бизнеса работают вне правового поля.

Федеральный эксперимент предусматривает четкие требования к таким объектам. В их числе: ограничения по числу гостей, требования к оснащению, безопасности и обязательное включение в специальный реестр. Власти рассчитывают, что это позволит навести порядок на рынке и сделать условия понятнее как для туристов, так и для владельцев жилья.

Несмотря на все плюсы, у эксперимента есть и спорные стороны. Ранее «ТурДом» писал, что владельцы гостевых домов в регионах-участниках эксперимента жалуются на новые правила. Основные претензии: переход на более высокие коммерческие тарифы на коммунальные услуги и неясные требования к ведению бизнеса.

Вопросы вызывают требования к регистрации гостей, налогообложению и статусу самих гостевых домов, которые несправедливо приравнивают к гостиницам. На этом фоне часть игроков опасается, что при ужесточении правил небольшие объекты могут уйти с рынка.