В Петербурге хотят легализовать аренду домов для туристов

TourDom

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность подключиться к федеральному эксперименту по легализации гостевых домов. Соответствующий документ сейчас находится на финальной стадии подготовки, пишет «Парламентская газета».

В Петербурге хотят легализовать аренду домов для туристов
Инициатива направлена на создание прозрачных правил для рынка, который уже фактически существует. Спрос на аренду домов в Ленобласти стабильно высокий, особенно летом, однако большинство участников этого бизнеса работают вне правового поля.

Федеральный эксперимент предусматривает четкие требования к таким объектам. В их числе: ограничения по числу гостей, требования к оснащению, безопасности и обязательное включение в специальный реестр. Власти рассчитывают, что это позволит навести порядок на рынке и сделать условия понятнее как для туристов, так и для владельцев жилья.

Несмотря на все плюсы, у эксперимента есть и спорные стороны. Ранее «ТурДом» писал, что владельцы гостевых домов в регионах-участниках эксперимента жалуются на новые правила. Основные претензии: переход на более высокие коммерческие тарифы на коммунальные услуги и неясные требования к ведению бизнеса. 

Вопросы вызывают требования к регистрации гостей, налогообложению и статусу самих гостевых домов, которые несправедливо приравнивают к гостиницам. На этом фоне часть игроков опасается, что при ужесточении правил небольшие объекты могут уйти с рынка.