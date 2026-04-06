В Улан-Удэ набирает популярность новый туристический маршрут «Тропа здоровья»

Популярность экотропы, открытой в Улан-Удэ, продолжает расти. За первый квартал 2026 года маршруты, проходящие через сосновые леса и горный хребет и связывающие ключевые достопримечательности города, посетили около 70 тысяч человек.

Объект был открыт в ноябре 2025 года в рамках программы «Тропы Дальнего Востока» при поддержке Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и финансировании по линии президентской субсидии. Как отмечают в КРДВ, экотропа быстро стала одной из самых востребованных прогулочных зон как среди местных жителей, так и туристов.

Во время рабочей поездки состояние маршрута оценила заместитель директора инвестиционного департамента КРДВ Юлия Иванова. Специалисты проверили инфраструктуру и показатели посещаемости, которые отслеживает «Городское лесничество г. Улан-Удэ».

«Тропа здоровья» протяжённостью 21 километр оборудована четырьмя входными группами с освещением и видеонаблюдением. На маршруте обустроены смотровые площадки, более 25 зон отдыха, установлены указатели, туалеты и контейнерные площадки. Удобное расположение входов также способствует популярности: один из них находится рядом с Этнографический музей народов Забайкалья, другой — возле Центра восточной медицины, куда приезжают пациенты со всей стран .сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

От хобби до бизнеса: как предприниматель из Башкирии развивает сплав по Деме.

«Увидел в TikTok — поехал»: как короткие ролики заменили россиянам путеводители и советы друзей.