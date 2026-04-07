«Аэрофлот» за год перевез 3,1 млн детей

Авиакомпании Группы «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Победа», «Россия») по итогам прошлого года перевезли более 3,1 млн детей в возрасте от 2 до 12 лет. В пресс-службе перевозчика назвали и самые популярные имена среди юных пассажиров.

В 2025 году чаще всего на борт поднимались мальчики Александр (99,3 тыс.), Артем (93,2 тыс.) и Михаил (82,3 тыс.). Далее идут Максим (79 тыс.), Иван (77 тыс.), Дмитрий (61,1 тыс.), Кирилл (58,5 тыс.), Егор (52,8 тыс.), Даниил (52,1 тыс.) и Никита (50,9 тыс.).

У девочек топ выглядит так: Мария (90,9 тыс.), Анна (86,1 тыс.), Полина (76,3 тыс.), София (76 тыс.), Елизавета (73,4 тыс.), Дарья (72 тыс.), Анастасия (69,2 тыс.), Алиса (68,9 тыс.), Екатерина (62,2 тыс.), Виктория (61,3 тыс.).

Рост перевозок на внутренних направлениях составил почти 20% по сравнению с 2024 годом. На динамику повлияло введение фиксированной скидки 50% на детские билеты.

На рейсах самого «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» перевезли более 2,2 млн детей. Услугой сопровождения воспользовались 21 тыс. раз, а многодетные семьи оформили почти 30 тыс. бронирований.