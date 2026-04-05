Туристов пугает наводнение в Дагестане

В Дагестане снова наводнение. На этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем неделю назад: из-за размытого грунта в Махачкале начали разрушаться здания, на федеральную трассу, соединяющую столицу республики с Дербентом, сошел сель, и грязевые потоки движутся в сторону города, где уходят под воду первые этажи частных домов.

В горных и предгорных районах из-за дождя, мокрого снега, оползней и камнепадов нарушено энергоснабжение, отмечаются проблемы со светом и в Махачкале.

Ситуация беспокоит туристов. Некоторые уже отказываются от поездки:

«Вчера сдала билеты. Сегодня посмотрела фото и видео – поняла, что приняла правильное решение. Отложила до лета», – говорит одна из них.

«Должны лететь на следующей неделе – боимся», – признается другая. Местные жители тоже предупреждают, что погода не располагает к комфортному времяпрепровождению: «Это будет не отдых: попадете в сезон ветров, да и еще наводнение у нас».

Переживают даже те, кто собирается в республику на майские праздники, и интересуются, можно ли отказаться от невозвратных перелетов по причине плохой погоды. Их успокаивают: в течение месяца ситуация несколько раз изменится.

Пока же прогноз не очень обнадеживающий: действующее штормовое предупреждение продлили до конца суток, и синоптики не исключают, что дожди могут затянуться до следующего воскресенья.