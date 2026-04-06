Горнолыжный сезон в Сочи продлили

До 12 апреля продлили сезон катания на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Информацию об этом администрация курорта разместила в своих соцсетях.

Сообщается, что снег с закрытых трасс постепенно переносят на открытые. 8 километров трасс уже закрыты, но 67 километров продолжают работать. Там по-прежнему зимняя погода: прошедший снег местами засыпал трассы до 10 сантиметров. А на равнину уже пришла дождливая весна. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура через неделю установится и в горах.

Пока же для продления горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор" в Сочи перемещают снег между трассами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель гендиректора курорта по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов. По его словам, к концу сезона гостям будет доступно порядка 35 километров трасс.

С 13 по 30 апреля курорт уйдет на плановые регламентные работы, чтобы подготовиться к старту летнего сезона.