Как изменился спрос россиян на турпоездки с детьми весной

Спрос россиян на туристические поездки с детьми весной 2026 года уменьшился по сравнению с таким же периодом 2025 года на 10%, при этом выросло число семейных путешествий за рубеж. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (ТАСС ознакомился с документом).

"В этом сезоне число заказов, в которых есть дети, снизилось на 10%. При этом туристы стали чаще отдыхать за границей: спрос на зарубежные отели вырос на 12%, и доля достигла 38%", - отмечают в компании.

Самым популярным направлением внутри РФ для путешественников с детьми весной стала Москва - 15,1% заказов по России приходятся на столицу. Многие также будут отдыхать в Санкт-Петербурге (12,9%), Адлере (6,9%), Казани (4,3%) и Сочи (4%). Весной семьи с детьми планируют отдыхать в отелях в среднем 2,5 дня - это чуть меньше показателя 2025 года, который составил 2,6 дня. А тратить на жилье стали больше: путешественники бронируют номера в среднем за 11,6 тыс. рублей в сутки (год назад - 10,9 тыс. рублей), сообщили в сервисе.

Согласно исследованию, самыми популярными зарубежными направлениями для семейных поездок стали Стамбул (7,8% отельных заказов), Минск (3,4%), Шанхай (3,2%), Пекин (3,1%) и Ташкент (2,3%). В других странах путешественники с детьми весной будут отдыхать, как и год назад, порядка 4,3 дня. Отели за пределами страны россияне выбирают более бюджетные, в среднем за 22,6 тыс. рублей в сутки против 24,5 тыс. рублей в 2025 году.