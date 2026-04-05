Стало известно, где аренда домов на майские праздники дешевле

Самыми выгодными направлениями для аренды частных домов на майские праздники стали Кемеровская и Астраханская области, а также Чеченская республика, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс путешествий".

"Среди наиболее выгодных направлений в этом году оказались Кемеровская область (2 550 рублей за ночь), Чеченская республика (3 тыс. рублей за ночь), Астраханская область (3 240 рублей)", - отмечается в сообщении.

Средняя стоимость ночи в частных домах на майские праздники в 2026 году составляет 7 150 рублей (6,5 тыс. - в 2025-м).

Самым популярным направлением спал Краснодарский край с долей от общего числа бронирования в 29%. Там средняя цена за ночь составляет 4 570 рублей. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область (доля бронирований - 13%). Средняя стоимость бронирования там составляет 6 690 рублей. На Крым приходится 7% бронирования, средняя стоимость за ночь - 5 520 рублей.