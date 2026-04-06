Эксперт рассказала о стоимости отдыха в Анапе

Анапа активно готовится к пляжному сезону после ЧП с разливом мазута в Керченском проливе. Директор по продукту компании «Мультитур» Евгения Кизей рассказала о стоимости путевок в этом году.

По словам эксперта, отдохнуть в Анапе можно на 10–20 процентов дешевле, чем в Сочи или Геленджике. По спросу на первом месте идут гостиницы «все включено», ориентированные на семейный отдых.

— Туристы готовы к тому, что все пляжи могут и не открыть, они выбирают курорт по другим параметрам: наличие «все включено» и услуг по этому тарифу, инфраструктура для детей, — добавила она.

Спрос на отдых в Анапе по сравнению с прошлым годом вырос в 3,5 раза. При этом до 80 процентов броней наблюдаются в гостиницах с тремя-четырьмя звездами, передает 360.ru.

На пляжах города уже убрали более 90 процентов мазута, вода пригодна для использования, о чем сообщил вице-премьер России Виталий Савельев.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. После аварии в акваторию Черного моря вытекло по меньшей мере 3,7 тонны мазута.